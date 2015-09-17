GM выплатит $900 млн за сокрытие смертельно опасного дефекта

Как сообщили два источника агентства Reuters, компания согласилась с результатами правительственного расследования, показавшего, что GM скрывала от покупателей наличие проблем с системой зажигания у ряда моделей. В результате этой неисправности погибли 124 человека, из-за чего в отношении компании могло быть заведено уголовное дело. Согласие GM выплатить штраф позволит концерну избежать судебного преследования.
Официально представители General Motors никак не комментируют сделку со следствием. От комментариев воздерживаются и представители прокуратуры штата Нью-Йорк. Ожидается, что заявление будет сделано в четверг.
Агентство отмечает, что GM сумела быстрее договориться о выплате штрафа, чем японский концерн Toyota, который в аналогичной ситуации в марте 2014 года вынужден был согласиться на рекордную выплату в размере $1,2 млрд.
Проблемы на машинах GM были выявлены в феврале 2014 года. Жалобы
поступали от владельцев автомобилей Chevrolet Cobalt, а также ряда
других машин. Как выяснилось, из-за проблем с механикой у некоторых
машин отказывали тормоза, не срабатывали подушки безопасности.
Расследование показало, что специалисты GM знали об этой проблеме,
но не оповестили о ней покупателей.