GM выплатит $900 млн за сокрытие смертельно опасного дефекта

Как сообщили два источника агентства Reuters, компания согласилась с результатами правительственного расследования, показавшего, что GM скрывала от покупателей наличие проблем с системой зажигания у ряда моделей. В результате этой неисправности погибли 124 человека, из-за чего в отношении компании могло быть заведено уголовное дело. Согласие GM выплатить штраф позволит концерну избежать судебного преследования.

Официально представители General Motors никак не комментируют сделку со следствием. От комментариев воздерживаются и представители прокуратуры штата Нью-Йорк. Ожидается, что заявление будет сделано в четверг.

Агентство отмечает, что GM сумела быстрее договориться о выплате штрафа, чем японский концерн Toyota, который в аналогичной ситуации в марте 2014 года вынужден был согласиться на рекордную выплату в размере $1,2 млрд.

Проблемы на машинах GM были выявлены в феврале 2014 года. Жалобы поступали от владельцев автомобилей Chevrolet Cobalt, а также ряда других машин. Как выяснилось, из-за проблем с механикой у некоторых машин отказывали тормоза, не срабатывали подушки безопасности. Расследование показало, что специалисты GM знали об этой проблеме, но не оповестили о ней покупателей.

