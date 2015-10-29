Goldman Sachs выплатит штраф $50 млн за кражу информации ФРС

Инвестиционный банк Goldman Sachs из США обязали выплатить $50 млн, чтобы урегулировать обвинения в "неспособности контролировать своего сотрудника", который украл секретные данные Федеральной резервной системы. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка считает, что сотрудник банка Goldman Sachs в сентябре прошлого года получил конфиденциальную информацию от сотрудника ФРБ Нью-Йорка и потом поделился ей с клиентами Goldman Sachs. Как сообщает The Times, банк принял на работу бывшего сотрудника ФРС, который, пользуясь своими старыми связями, украл необходимую информацию для одного из клиентов фирмы.

Кроме самого штрафа банк в ближайшие три года не сможет консультировать клиентов по вопросам, требующим доступа к конфиденциальной информации регулятора.

По информации некоторых СМИ, обвинения касаются сотрудника Goldman Sachs Рохита Бансаля и сотрудника ФРБ Нью-Йорка Джейсона Гросса. К слову, оба экономиста уже признали свою вину, им грозит лишение свободы на один год и пожизненный запрет на работу в банковском секторе.

В Goldman Sachs сделали заявление после всей этой истории: «Мы пересмотрели нашу политику в отношении найма сотрудников из госучреждений и ввели изменения, чтобы повысить надежность в обращении с конфиденциальной информацией».