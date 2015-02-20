Apple выпустит свой электрокар к 2020 году, потеснив Tesla и GM

Тайная разработка электрокара корпорацией Apple — секрет Полишинеля, о котором сейчас знают практически все. Источники агентства Bloomberg указывают на то, что команде, которая работает над этим проектом, предписано сделать все, чтобы начать массовое производство уже в 2020 году.

Как правило, автопроизводители тратят порядка 5 — 7 лет на разработку автомобиля. Поэтому поставленные сроки подчеркивают агрессивный характер проекта и могут создать предпосылку для войны за клиентов с Tesla Motors и General Motors. Каждая из этих компаний уже обещала в 2017 году выпустить электрическое транспортное средство, которое будет стоить менее 40 000 долларов и сможет пройти на одной зарядке более 200 миль.



Стив ЛеВайн, автор книги «The Powerhouse”, говорил на BloombergTV: “Мы — в точке перехода в электрическую эпоху. Теперь, если Apple войдет на этот рынок, это и станет критической массой. Если насчет GM были сомнения в том, сможет ли она соответствовать размаху Tesla, то по поводу Apple таких сомнений нет. Apple сможет.»

Apple в прошлом году потратила 6,04 млрд долларов на научно-исследовательские и экспериментальные программы. Компания изо всех сил пытается выжать из себя проект, который не был бы сателлитом iPhone и стал бы новым флагманом корпорации.

Представители Apple по-прежнему отказываются от комментариев по поводу этой истории.

Согласно отрывочным данным, автомобильная команда Apple состоит примерно из 200 человек и в последнее время наращивает темпы найма специалистов. Так, эксперт, знакомый с вопросом, говорит о том, что пару месяцев назад корпорация искала экспертов в области технологий робототехники и в разработке аккумуляторов.

Дэнис Вайраж , президент Automotive Consulting Group, говорит, что опытный автомобилестроитель, как правило, тратит порядка 5 -7 лет для вывода на рынок нового автомобиля. «Если вы начинаете с нуля — вам потребуется больше 10 лет, ведь автомобиль — технологически очень сложная машина», — говорит он.

Примерно в июне 2014 года Apple начала активную «браконьерскую кампанию» по поводу работников A123 Systems LLC (производство батарей), по поводу чего A123 даже подала в суд на ретивых рекрутеров. Apple наняла 5 человек из А123 и попыталась нанять специалистов по акккумуляторным батареям из LG Chem Ltd, компании Samsung Electronics, Panasonic Corp, Toshiba Corp, Johnson Controls.

«Сейчас Apple формирует подразделение по изготовлению аккумуляторных батарей так масштабно, что сможет в этой области конкурировать с нами», заявили представители производителя батарей при подаче иска.

О том, что Apple забрасывает удочки и в кадровый состав Tesla, говорит сам Элон Маск, генеральный директор этой машиностроительной компании. По его информации, сотрудникам предлагаются $250 000 подъемных и увеличение заработной платы на 60% по сравнению с тем, что платит работнику Tesla.