EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия.

R4 1.1560 дневной максимум 26 августа

R3 1.1465 дневной максимум 15 мая

R2 1.1390 дневной максимум 21 августа

R1 1.1370 дневной максимум 14 сентября

1.1280 текущая цена

S1 1.1260 дневной минимум 11 сентября

S2 1.1170 дневной минимум 10 сентября

S3 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S4 1.1085 дневной минимум 3 сентября

До ключевого решения Федерального Комитета осталось менее двух суток, которые участники рынка используют на планирование своих действий в зависимости от того, каким это решение будет. Подумать есть над чем. Последующая пресс-конференция будет иметь не меньшее, а, скорее, даже большее значение. Получается несколько вариантов развития событий, которые мы рассмотрим завтра, и реагировать на них придётся по-разному.

Все остальное пока имеет мало значения, как, например, вышедшие сегодня слабые данные по промышленному производству и розничным продажам в США в августе, которые сами по себе никак не увеличивают вероятность повышения учетной ставки в четверг, но при этом и не помешали медведям продавить вниз уровень 1.1280 на фоне умеренного роста американских фондовых индексов.

Техническая картина и торговая стратегия.

Потеря уровня 1.1280 полностью нивелировала краткосрочный восходящий импульс. Дневные индикаторы находятся на нейтральных уровнях, часовые в данный момент направлены вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения. В диапазоне 1.1230-1.1330 пара выглядит уравновешенной, однако уровни вблизи 1.1250 интересны в плане открытия длинных позиций для трейдеров, которые рассчитывает на то, что учетная ставка в этот раз останется прежней, так как уход ниже 1.1220-30 до вечера четверга маловероятен. Разве что на рынке появится слух или инсайд, говорящий об обратном.