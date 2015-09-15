20
203
Прогноз по gbpnzd
|1Д- 2\ Д\
|2 Б/К
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InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_51060.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1Д- 2\ Д\
|2 Б/К
|1Д* 2\
|2\**Т\В 2.3232=1 300 С=2.4677
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_32979.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|А30\ 2.3890
|1\30 1
|2\4 Д\В
Viktor Shekhovtsov:
M5)
Новая фигура: Двойное дно
Прогнозируемое направление: Вверх
Тейк Профит: 2.20258; Стоп Лосс: 2.19843
Интервал
30 Мин
Фигура
Флаг
Длина
30 Свечи
Направление
Время идентификации
01-26 18:30
Изменение тренда
Продолжение
Качество
Исходный тренд
Объем
Согласованность
Четкость
Прорыв
Прогнозируемая Цена
2,2129
|21
|2.0611/
|Д/3 ту
Viktor Shekhovtsov:
1/бф
10*10/бл
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
10*10/бл
4\мк
сс 1.7863
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
1-\ 8120
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
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