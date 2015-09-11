7
155
Прогноз по nzdchf
|1-8Ч 2\
|2- Д/Д 0.6497=340 Б/К
|3-
|Б/О
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_45262.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_40941.png
|1-8Ч 2\
|2- Д/Д 0.6497=340 Б/К
|3-
|Б/О
|Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_16210.png
|2 Д/В 0.6497=380 Б/О1
|1 \3\
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_49793.png
|д /вр
|н
|сд =и
|а
|п
|пр
|Апр
|1
|1\сл 6553
|1.2
|1сс 6468
|/9-30
|30\
|12
|11пн
|6762
|6644- 2
|6553\