|1*СИГНАЛЫ//
|2-Д\В 88.70=230 М\К -ОСТ. Б/О
|3 КУДА ВЫХОД ?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_40969.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_24152.png
|1*СИГНАЛЫ \
|2-Д\В 88.70=230 М\К -ОСТ. Б/О
|3 КУДА ВЫХОД ?
8Ч СИГН 2\ /НО ВОЗОБН. Б/О1 /ХЕДЖ К/ Б/О
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_55427.png
|
|1-8 1\
|2-Т/Д=290 Б/О50
|=290
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_43977.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1-8 1\
|2-Т/Д=290 Б/О50
|=290
|
|1/8*** /3/
|2-
д\в 88.19=280
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_5908.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1/8*** /3/
|2-
д\в 88.19=280
|АС15\
|1/8***/3/
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_5229.png
|АС15\
|1/8***/3/
|
|АС4\89.8
|1 \2\
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_12103.png
|н
|д /вр
|сд
|а
|п
|и
|Апр
|11пн
|1
| 1/тп 85.05-83.99
с
2бл 82=1п
|16-30
|30/84.29--85.15
|12
|1/дд 83.7
5дд/1
5дд/1
1/вых-тп
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real