Ставки на ставку.

EURUSD

R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября

R3 1.1260 дневной максимум 31 августа

R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября

R1 1.1230 дневной максимум 8 сентября

1.1205 текущая цена

S1 1.1150 дневной минимум 8 сентября

S2 1.1085 дневной минимум 3 сентября

S3 1.1060 дневной минимум 17 августа

S4 1.1020 дневной минимум 12 августа

Закончился еще один относительно скучный день для тех, кто торгует EURUSD. С началом азиатской сессии быки предприняли попытку развить восходящее движение и закрепиться в 1.12ой фигуре на фоне возобновившегося падения на китайских фондовых площадках, после публикации слабых данных по экспорту и импорту в августе. Если экспорт из Поднебесной вышел немногим лучше прогнозов, продемонстрировав падение на 5,5% против ожидаемых 6,0%, то импорт сократился на целых 13,8%, вместо прогнозируемых 8,2%. Однако, затем на рынке появился слух о возможном дальнейшем снижении учетной ставки Народным Банком Китая, существенно подогревший оптимизм его участников. В итоге Shanghai Composite, отыграв все потери, закрылся +2,9%, а за ним в значительный рост пошли и все остальные фондовые индексы. Возросший в связи с этим аппетит к риску оставил паре мало шансов, которая быстро слетела обратно в середину 1.11ой фигуры. Ситуация не спасла даже положительная переоценка ВВП Германии во втором квартале с 0,3% до 0,4% в квартальном и с 1,2% до 1,5% в месячном исчислении.

После выступления Марио Драги на прошлой неделе, в долгосрочной перспективе пара остаётся фундаментально слабой из-за возможности расширения программы количественного ослабления. Однако, в оставшиеся до 17 сентября дни, быки могут получить определенную поддержку за счет сокращения позиций, главным образом шортов, участниками рынка, в преддверии решения по процентной ставки, так как вероятность ее увеличения на ближайшем заседании оценивается на данный момент всего в 30%. И если она увеличена не будет, евро может развить коррекцию вплоть до 1.1380-1.1460.

Техническая картина и торговая стратегия.