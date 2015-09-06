Китай — страшнейшая с 2009 года угроза для рынков акций. Вот почему

Этот бычий рынок прошел уже через многие панические атаки. Европейский долговой кризис, понижение рейтинга Америки, греческая драма, финансовый обвал - все эти события нанесли большие раны рынкам акций. Но каждый раз акции выходили победителями, даже несмотря на то, что и уходили с синяками.

Последние три недели американский фондовый рынок сильно болтало. На этот раз - на фоне опасений, что китайский экономический переворот мог отправить весь мир в рецессию. Но будет ли текущая рыночная ситуация сильно отличаться от других по влиянию на бычий рынок? Китай, в конце концов, это не только вторая по величине экономика в ​​мире, он затрагивает другие предприятия и страны во всем мире. И американские компании также становятся уязвимы, поэтому замедление Китая выглядит большим риском для акций других стран — это может быть худшая ситуация с 2009 года.

"Это реальная угроза. Жесткие посадки в Китае являются большой угрозой для восстановления мировой экономики после финансового кризиса", - сказал Дэвид Джой, главный рыночный стратег-аналитик в Ameriprise Financial.

Расширим вопрос: будет ли Китай представлять такой же системный риск, какой представляет финансовый кризис? Или есть основания полагать, что Китай имеет возможность и желание избежать худшего сценария? Опасения по поводу Китая уже сбили американские акции к уровням их первой коррекции 2011 года, когда понизили кредитный рейтинг Америки. "Замедление темпов экономического роста в Китае - такой же катализатор в умах инвесторов, как и те, которые мы видели, подходя к финансовому кризису", - говорит Арт Хоган, главный рыночный стратег-аналитик в Wunderlich Securities.

Китай имеет такое огромное значение, потому что его взрывной рост подпитывает остальной мир. Огромный аппетит к товарам и сырью подняли экономику в Европе, Азии, Латинской Америки, Австралии и других странах. А вот замедление Китая точно так же создает огромный негативный волновой эффект по всему миру. Просто посмотрите сами: Южная Корея во вторник сообщила о 15%-ном снижении экспорта в августе из-за слабого спроса со стороны Китая. "Если Китай простудится, то остальные страны Азии получат грипп", - сказал Питер Кенни, главный рыночный стратег в The Clear Pool Group.

Но самое страшное, что ФРС не может прийти на помощь. Опасения по поводу китайской экономики усиливаются еще и тем, что она по-прежнему осталась неким «черным ящиком» для инвесторов. Мало кто доверяет цифрам, которые публикует Пекин в своей экономической статистике, потому что многие считают, что фактический рост был намного ниже, чем указывается в отчетах.

В то же время, стало намного сложнее совершать сделки на фондовом рынке, особенно с учетом постоянного падения энергетического сектора. Многие эксперты уверяли всех, что фондовый рынок США выглядит переоцененным, если не сказать, что он был слишком дорогим до недавнего отступления цен. "Цены на акции получили возможность идти далеко впереди реальности. И сейчас они будут сильно корректироваться", - уверен Питер Буквар, главный рыночный аналитик в The Lindsey Group.

Несмотря на то, что Китай пугает многие рынки, паника еще не дошла до того уровня, на котором была при кризисе Lehman Brothers в 2008 году. В то время мировая финансовая система оказалась на грани краха. "Это был экзистенциальный кризис. Была реальная возможность, что он превратится в затяжную депрессию", - говорит Джой. Но, учитывая ключевую роль Китая в стимулировании роста мировой экономики, нынешние движения явно нервируют инвесторов больше, чем некоторые другие панические приступы до этого.

Оправдана ли реакция рынка или снова перестарались? Пока слишком рано говорить об этом, считают экономисты. Стоит вспомнить, что экономика Китая по-прежнему растет, только более медленными темпами. Мало «звоночков», говорящих о прямой рецессии. "Это не значит, что китайская экономика уже упала с обрыва", - говорит Кенни. И это не значит, что Пекин «спит за рулем». Китайское правительство проделало целый ряд шагов для стимулирования роста, в том числе проведя несколько снижений процентных ставок и девальвацию валюты, которая стала «сюрпризом» для всех, но должна была стимулировать экспорт.

Сейчас в интересах самих китайских лидеров - сделать все возможное, чтобы стабилизировать рост. "Я считаю, что у Китая есть и желание, и необходимые средства, чтобы предотвратить жесткую посадку", - заявил Джой.