Дайджест 24-28 августа: Обещает ли укрепление нефти взлет рублю и ждать ли новых китайских "качелей"?

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
Девальвация рубля и как от нее спастись.
- MQL5 Blogs: Три технических условия для дальнейшего ослабления рубля
- Вести Экономика: 13 неотложных мер, чтобы не убить рубль и экономику
- Коммерсант: Все заждались разворота. Денежные власти уповают на восстановление нефтяных цен
- РБК: Неспокойное время: стоит ли ожидать новой волны девальваций
- РБК: Не только доллар: как еще можно спастись от девальвации рубля
- Deutsche Welle: Падение рубля ускорилось: что дальше?
- Коммерсант: Рубль ищет крышу над головой. Девальвация опять увеличивает спрос на жилье
- Новая Газета: Будет страшно и дорого. Россия переживает новый виток роста потребительских цен. Дорожает все
- РБК: Moody’s предсказало отток депозитов из российских банков
- Forbes: В России за неделю стало на 5 миллиардеров меньше
- MQL5 Blogs: Почему 2015 год для развивающихся рынков не будет похож на 1997
- Новая Газета: Кризис начинается в понедельник. Как отзовется в России всемирный обвал фондовых рынков
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 28 августа
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: в ожидании пробоя в направлении тренда
- Вести Экономика: Рубль укрепляется четвертый день подряд
- Investing.com: Рубль ощутил поддержку, но до стабилизации еще далеко
- РБК: Альфа-банк пообещал к Новому году доллар по 75 рублей
- BBC Russian: Пресса Британии: как глубоко упадет российский рубль?
- Investing.com: А вдруг рубль выстоит?
- Investing.com: Поводов для постепенного разворота рубля становится все больше
Новости сырьевого рынка:
- Вести Экономика: Венесуэла попросила ОПЕК провести экстренную встречу
- Вести Экономика: Цены на нефть взлетели на 10%
- Коммерсант: Нефть испытывает приступы роста
- РБК: Минэнерго ожидает падения нефтяных доходов в ближайшие 20 лет
- MQL5 Blogs: Саудовская Аравия против США: мы только зрители в нефтяной войне
- Forbes: Падение из-за роста: когда сбалансируется нефтяной рынок
- Вести Экономика: Как нефть отвязалась от доллара
- Вести Экономика: Цены на нефть начнут расти в 2016 году
- Новая Газета: «От низкой цены барреля наша экономика страдает чрезвычайно»
- Вести Экономика: Lonmin борется за рост спроса на платину
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Финансовый результат компаний больше не растет
- Коммерсант: Санкции США добрались до Норвегии. Акционеры Seadrill судятся с ней из-за "Роснефти"
- Вести Экономика: Дворкович: "Газпром" договорится о поставках в Китай
- Deutsche Welle: Volkswagen намерен экспортировать из РФ выпускающиеся в Калуге автомобили
- Вести Экономика: "Трансаэро" восстанавливает объем грузовых перевозок
- Вести Экономика: Xiaomi заняла треть рынка носимых гаджетов
- Reuters: Google выпустил домашний Wi-Fi роутер
- Reuters: Samsung показала новый фаблет Note и смартфон S6 edge+
- BBC Russian: ЮКОС против России: Россия добилась отсрочки в США
Главное в мире
- РБК: Bloomberg назвал три сценария выплаты Украиной долга России
- РБК: Западные кредиторы согласились простить Украине 20% долга
- Euronews: Греция: новый премьер назначен. Кто будет следующим?
- Deutsche Welle: Поляки не хотят отказываться от злотого ради евро
- MQL5 Blogs: Кому выгодны китайские экономические качели, а кто от них пострадал?
- MQL5 Blogs: Китай достал до дна и снова плывет вверх?
- Вести Экономика: Китай запускает обратное QE на $1 трлн?
- Вести Экономика: Обвал фондовых рынков в Китае не повод для паники
- Forbes: Как китайцы используют достижения мирового авиапрома
- MQL5 Blogs: Почему американские акции не возглавили катастрофу на рынках?
- MQL5 Blogs: Мнение: Вместо повышения ставок ФРС запустит новую программу количественного смягчения
- BBC Russian: Приток мигрантов в Британию бьет все рекорды