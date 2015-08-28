Дайджест 24-28 августа: Обещает ли укрепление нефти взлет рублю и ждать ли новых китайских "качелей"?
Аналитика и прогнозы

Дайджест 24-28 августа: Обещает ли укрепление нефти взлет рублю и ждать ли новых китайских "качелей"?

28 августа 2015, 11:00
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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#нефть, Китай, USD/RUB, EUR/RUB, девальвация