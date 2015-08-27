Китай достал до дна и снова плывет вверх?

Аналитики Китая и европейских стран начали говорить о том, что китайский фондовый рынок нащупал дно, когда очень сильно упал, а теперь он наконец-то сделал перерыв и по итогам торгов в четверг уже сменил падение смелым ростом: индекс Shanghai Composite сегодня поднялся на 5,4% к концу торгов и вернулся на уровень выше 3000 пунктов, который эксперты называют критическим. Китайский регулятор всеми силами старается спасти свой фондовый рынок: на этой неделе он уже провел двойное смягчение монетарной политики, снизив ставку и нормы резервирования, а потом влив в рынок большие объемы свежей ликвидности. Кстати, недавнее вливание ликвидности было самым масштабным с ноября 2012 года.

Разумеется, лучше всего чувствуют себя финансовые гиганты - Bank of China и China Citic Bank. Эксперты говорят, что от стимулов регулятора больше выигрывают как раз акции больших компаний, потому что деньги идут в банки, а они предпочитают кредитовать госкомпании, а не частные предприятия. Так, в четверг выросли акции компаний Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China и Bank of Communications. Подорожали также бумаги PetroChina, имеющие самый большой вес в индексе Shanghai Composite.

Однако, никакой стабилизации на китайском рынке фактически сейчас нет, потому что индексы очень сильно упали за последнее время, и потому отскок обязательно должен случиться, тем более после очередных мер местных властей. Впрочем, некоторые экономисты говорят, что рынок уже нащупал дно, да и к тому же в стране есть много богачей, которые вполне могут уже начать совершать осторожные покупки.

Кроме того, что Китай недавно девальвировал юань, вчера еще выяснилось, что за две недели регулятор продал американские казначейские облигации на сумму больше $100 млрд, чтобы поддержать юань на валютном рынке. И пока, скорее всего, Народный банк Китая продолжит дальнейшее «прожигание» валютных резервов, чтобы стабилизировать юань и свой рынок в целом. Так что говорить про "дно" и стабилизацию пока слишком рано.

