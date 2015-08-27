Кому выгодны китайские экономические качели, а кто от них пострадал?

Экономический спад в Китае, который перетряхнул глобальные рынки, протестировал и карманы транснациональных корпораций, часть бизнеса которых завязана на Поднебесную.

Общие положения



Те компании, которые зарабатывали на китайском инфраструктурном, энергетическом и сталелитейном буме — к примеру, BHP Billiton или Schneider Electric — страдают от крупного падения доходов после многих лет роста прибыли. Многие из них сильно урезали свои инвестиционные планы. Эти планы основывались на росте Китая, и теперь их осуществление выглядит нереальным, ведь рост в стране замедлился.

А вот такие компании, как Apple или Samsonite International, которые обслуживают потребительский сектор, наоборот, вполне довольны, ведь розничный спрос в стране в целом остался сильным. Опросы китайских потребителей показывают, что они тратят столько же, сколько и раньше.

Иными словами, позиции транснациональных корпораций в мировой экономике №2 начали меняться. Два последних десятилетия Китай был не только мировой производственной базой, но и Эльдорадо для иностранных компаний всех мастей.

Крупнейшие мировые люкс-бренды и ритейлеры, производители автомобилей в свое время завоевали Китай. На улицах Шанхая их продукция была так же распространена, как и в Нью-Йорке или Лондоне. Китай в свое время стал ключевым рынком сбыта для таких компаний, как General Motors Co и Volkswagen AG. К 2012 году китайские покупатели совершали четверть всей мировой выручки люксовых брендов. У Giorgio Armani SpA было 300 фирменных магазинов на территории Поднебесной.

Крупные нефтяные компании — BP Plc и Royal Dutch Shell — инвестировали в китайские проекты большие средства. Сотни промышленных предприятий по всему миру увеличивали производство, чтобы удовлетворить спрос Китая. Китай по-прежнему потребляет почти половину всей мировой меди, стал вторым по величине импортером нефти. Также Поднебесная потребляет 45% всей мировой стали, но некоторые аналитики считают, что ее спрос, возможно, уже достиг пика.

Замедление темпов роста в Китае меняет весь мировой баланс. Промпроизводство в июле выросло на 6% в годовом выражении — это меньше, чем на 14% в прошлом году. Снизилось жилищное и офисное строительство. А вот розничные продажи замедляются не так сильно: рост замедлился только до 10,5% в июле по сравнению с 12,2% в прошлом году.

В итоге в корпоративном мире возник резкий контраст.

Кто проиграл?



BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, четыре года назад получила $23,6 млрд прибыли, а в прошлом году — только 1,9 млрд. Во вторник она наконец официально объявила, что больше не верит в то, что Китай будет производить больше 1 млрд тонн стали в год к середине 2020 годов. Теперь, по обновленным прогнозам, пик производства ограничится 935 миллионами тонн.

Нефтяной гигант Chevron Corp подешевел во втором квартале на $2 млрд — после того, как обесценивание нефти заставило его приостановить множество проектов. По словам представителей компании, частично в убытках виноват и замедлившийся рост Китая.

Один из ведущих мировых поставщиков электротехники для обустройства зданий и электрических сетей, Schneider Electric, сократил свою цель рентабельности на 2015 год — и тоже указывает в качестве причины замедление роста ВВП Китая.

Замедление строительства ударило по производителю лифтов и эскалаторов Otis Elevator, который в июле сообщил о снижении продаж во втором квартале на 5%.

И, наконец, Caterpillar в июле заявил, что продажи его строительной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились во втором квартале на 30%. Угадайте, на какую страну пришлась большая часть этого спада.



Кто выиграл?



Производитель товаров для путешествий Samsonite в среду отчитался о росте продаж в Китае на 30% за первое полугодие. Apple похвасталась, что ее бизнесы в Китае расширились более чем вдвое до $13,23 млрд в течение последнего квартала. Главный исполнительный директор «яблочников», Тим Кук, заверил в начале недели инвесторов, что в июле и августе Apple была все еще сильна в Китае. Увеличились за первое полугодие и китайские продажи Adidas, которые составили 1,34 млрд долларов, что на 20% лучше по сравнению с годом ранее.

Эндрю Полк, экономист исследовательской группы Conference Board, комментирует ситуацию: «Это история о двух разных экономиках. Старые драйверы роста явно уменьшают свое влияние. Новые — потребление и сервисные услуги — готовы взять на себя роль лидера, но перестройка еще не завершилась».

Многие крупные мировые ритейлеры ориентируются на недавно разбогатевшие классы населения, которые больше всего напоминают американский средний класс. Они тратятся на деликатесы, поездки за границу, импортные продукты питания и развлечения. Спрос на такие дорогие товары, как японские подгузники, мексиканские авокадо и чилийский лосось, растет. Он даже не думает уменьшаться из-за фондового обвала, ведь средний китаец по-прежнему не инвестирует много.

Доходы населения растут. Между 2005 и 2012 гг в категорию среднего класса вошли еще 50 млн городских домохозяйств, и теперь китайский middle class — это 147 млн домохозяйств, или 49% городского населения Китая. Эти потребители перешли с местных товаров на шампуни от Unilever и зубные пасты от P&G.

Быстро увеличивается и численность upper middle class, с ежемесячным доходом $1868 - 3114 в месяц. Эти люди потребляют органические продукты питания и отдыхают в Токио и Бангкоке. Сейчас таких домохозяйств около 25 млн, и их количество утроится к 2020 году.

«Мы видим, что экономика Китае сдвигается в потребление», — говорит главный исполнительный директор Samsonite, Рамеш Тайнвала. Он добавляет, что многие из его покупателей впервые выезжают за границу. Компания расширяет свое присутствие в Поднебесной, открывает свои магазины в небольших городах Китая и борется с местными конкурентами за счет своей глобальной гарантии и репутации всемирно известного бренда.



Не всё так просто



Правда, с засильем иностранных брендов в Китае пробуют бороться. Поставщики люксовых марок, такие, как Prada, испытали на себе спад продаж после принятых правительством мер по борьбе с коррупцией. Unilever вынуждена бороться с местными конкурентами, которых поддерживает правительство. Глобальные автопроизводители вынуждены были снизить экспорт в Китай под давлением административных мер.

И даже если не принимать это всё во внимание, то потребительских расходов недостаточно, чтобы полностью заменить собой инвестиции в промышленность и поддержать китайское «экономическое чудо». Многие потребители могут просто потерять свои рабочие места (а следовательно, и зарплаты). Китайский рост заработной платы уже замедлился в прошлом году. Небольшие города, которые были основной мишенью для корпоративного роста, не смогли стать серьезными драйверами роста.



