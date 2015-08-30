Страны с развивающейся экономикой опасаются повышения ставок в США

Каждый год в Джексон-Хоул собираются главы центробанков и топ-экономисты, чтобы обсудить в формате совещания насущные вопросы. В этот раз в повестке дня были два главных вопроса - будет ли ФРС поднимать процентную ставку и получит ли удар мировая экономика, если регулятор это сделает? Кстати, Йеллен решила не участвовать в заседании в Джексон Хоул в этом году. Может быть, она устала уже от бесконечных вопросов типа: «Когда намечается повышение ставок?». Хотя, Йеллен и сама виновата отчасти в этом, ведь недавно она сама говорила, что центробанк почти созрел к этим действиям, разве что нужно дождаться подтверждений о восстановлении экономики, потому что она пока не совсем прочная и не готова к изменениям. Тогда рынки поняли, что придется еще подождать, а сколько ждать — никто не знает.

Но теперь, когда деловые показатели в США в самом соку, а уровень безработицы в крупнейшей экономике мира движется в сторону снижения, когда должна расти заработная плата, ключевым фактором остается, кажется, только инфляция. Вот почему Мартин Хюфнер, главный экономист в Assenagon Group, думает, что центральный банк США начнет повышение ставки в сентябре: "Во-первых, они уже подготовили финансовые рынки к этому, во-вторых, это необходимо, чтобы вернуться к более нормальным условиям на рынках капитала", - говорит он.

С тех пор как разразился глобальный финансовый кризис осенью 2008 года, ставка, по которой ФРС предоставляет деньги банкам, оставалась на самом низком уровне в истории - между 0,0 и 0,25 процента. Поскольку процентные ставки, предлагаемые вкладчикам коммерческих банков, стали ниже, чем уровень инфляции, люди с деньгами стали жаловаться на то, что их сбережения теряют стоимость — побочный эффект от низких ставок. А игроки на финансовых рынках, наоборот, были рады возможности заимствования дешевых денег. Кроме того, политика ФРС по масштабной покупке облигаций в 2009-2014 годы (та самая политика "количественного смягчения", QE) влила $3,5 трлн на счета инвесторов. И как результат QE - устойчивый бум цен на акции.

Но развивающиеся рынки в это время столкнулись с сильным замедлением бизнеса. И потому сейчас они боятся того, что может произойти, когда ФРС поднимет ставки. Два года назад Бернанке намекал, что QE близится к окончанию и уже достаточно много сделано, чтобы надавить на развивающиеся экономики и их валюты. Больше всего пострадали Бразилия, Южная Африка, Турция, Индонезия и Индия, их еще с тех пор окрестили "хрупкой пятеркой". "То, что сделало их особенно уязвимыми, это их высокие торговые дефициты, с которыми стало сложнее справляться в 2013 году из-за более высоких процентных ставок в США и укрепления доллара", - пишет аналитик из Commerzbank Лутц Карповиц. С тех пор дефицит торгового баланса Индии вырос не так сильно, в Индонезии сильно сократился, но в трех других странах показатель остается хрупким.

"Бразилия беспокоит меня больше всего", - говорит Мартин Хюфнер. Производство и потребление в упадке, а инфляция бьет двузначными цифрами. Россия тоже находится в изворотливом состоянии. Рубль продолжает обесцениваться вслед за падением цен на нефть. Что касается Турции, то там политическая неопределенность ставит турецкую лиру под негативное давление. В Мексике политический и экономический кризис назревает по другим причинам. Складывается такой круг нестабильных растущих экономик.

Однако, риски есть и для Европы. Хотя и кажется, что Европа не в центре всей этой экономической бури, а даже наоборот, чем сильнее доллар, тем выгоднее для еврозоны, потому что это делает экспорт в евро более конкурентоспособным на мировых рынках. Но если растущая турбулентность рынка станет слишком тяжелой, Европа тоже почувствует на себе последствия.

В мире осталось, кажется, всего пара инструментов для борьбы с кризисом. "В отличие от 2008 года, мы не имеем никакой свободы в денежно-кредитной политике, чтобы противостоять рецессии", - считает Хюфнер. Процентные ставки уже практически на нулевых уровнях, огромные пакеты стимулов, как те, которые были приняты в 2008 году, вероятно, не спасут уже многие национальные правительства, которые погрязли в огромных долгах. И вот на фоне ужасающих сценариев возможных кризисов развивающихся экономик и других «побочных эффектов» от подъема процентной ставки ФРС предстоит взять на себя смелость (и ответственность) и решить, пора ли сделать хотя бы самое скромное повышение ставки, уже, казалось бы, запланированное на сентябрь. На этой неделе в Джексон Хоул как раз и обсуждали, как бороться с последствиями долгих лет ультра-мягкой денежно-кредитной политики и как не вызвать глобальную экономическую катастрофу первым повышением ставки.