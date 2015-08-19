Инфляция в США снова замедлилась. Золото подорожало

Потребительские цены в США выросли в июле не так быстро, как ожидали экономисты. В прогнозах указывался прирост в 0,2%, реальные данные показали 0,1%. Скорость роста ИПЦ снизилась по сравнению с июнем (когда рост составил 0,3%). Инфляция оценивается экономистами как достаточно скромная, однако, по словам экспертов, она не должна удерживать ФРС от роста ставки до конца этого года. Ведь признаков дефляции американская экономика не показывает, цены растут, хоть и медленно, а укрепление рынка труда и заметное усиление жилищного сектора экономики могут дать ФРС уверенность в том, что инфляция в конце концов поднимется к своему целевому показателю в 2%.

Большинство экономистов ожидают, что ФРС поднимет свои краткосрочные процентные ставки в сентябре — впервые почти за 10 лет.

Однако темпы ужесточения денежно-кредитной политики, скорее всего, будут очень медленными, учитывая, что на инфляцию давит сильный доллар, новое ослабление нефти и других сырьевых товаров, а также девальвация китайского юаня, которая неминуемо снизит цены на импортные товары.

Рынки оперативно отреагировали на получение относительно слабых данных по ИПЦ. Так, золото подорожало на 0,87%, и теперь декабрьский фьючерс стоит 1 126,60 долларов за тройскую унцию. Доллар компенсировал дневной рост против евро и снова ушел вниз: к 17.20 EURUSD находится на отметке 1,1032.