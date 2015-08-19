EURUSD. Торгуем по CPI.

EURUSD

R3 1.1215 максимум 10 июля и 12 августа

R2 1.1190 максимум 14 августа

R1 1.1125 максимум 17 августа

R1 1.1095 максимум 18 августа

1.1060 текущая цена

S1 1.1000 часовой минимум 11 августа

S2 1.0960 минимум 11 августа

S3 1.0925 минимум 10 августа

S4 1.0855 минимум 7 августа

На прошлой сессии медведям по паре удалось развить успех и прорвать важный уровень поддержки 1.1050. Катализатором движения послужили данные по жилищному сектору США, которые, к слову, оказались не такими уж и позитивными. Так строительство новых домов выросло в июле всего на 0.2% с 1204к до 1206к (максимального значения с октября 2007 года) вместо ожидаемых 1190к, однако данные за предыдущий месяц были значительно пересмотрены в сторону повышения с 1174к до 1204к. Но при этом число выданных разрешений на строительство, опережающий индикатор, с помощью которого можно прогнозировать динамику рынка жилья в будущем, упал на 16.3% в июле, продемонстрировав максимальное падение с июля 2008 года. Оптимизма такие новости внушают немного, но если на рынке доминирует настрой продавать евро, то повод найдется.

Есть еще один, не очень важный повод понервничать у быков по паре, в связи с предстоящим одобрением парламентами 11 стран Евросоюза программы помощи Греции в преддверии грядущей в четверг выплаты 3.2 миллиарда евро в пользу ЕЦБ. Беспокойство вызывает Германия, где большинство депутатов правящей партии CDU могут не поддержать голосование в связи с неопределенностью относительно участия МВФ, который примет свое решение по этому поводу в октябре. Финансы фонда, безусловно, не будут лишними, однако его требование списания части долга Греции Ангела Меркель считает неприемлемым, в отличие от многих коллег по партии, и из-за этого, ей придётся рассчитывать и на голоса оппозиционеров. Однако, по мнению большинства аналитиков, программа помощи успешно пройдет через Бундестаг.

Теперь о важном. Сегодня предстоят к выходу данные по потребительской инфляции в США и переоценить их влияние на перспективу повышения учетной ставки Федеральным Резервом в сентябре очень сложно. Прогнозируется рост как основного, так и стержневого индексов в июле на 0,2% в месячном исчислении. Любое значение выше +0,4% окажет значительную поддержку доллару и приведет к падению пары ниже уровня 1.1000, в то время как нулевые или отрицательные цифры наполнят угасший восходящий импульс новой силой. Но, если вспомнить, что в июле начался очередной виток падения цен на нефть и другое сырье, то ожидать значительный рост основного показателя не стоит. Минутки FOMC также могут оказать влияние на рынок, но с меньшей вероятностью. Они покажут какова была расстановка сил в комитете полмесяца назад, а с тех пор утекло много воды. За прошедший период данные по рынку труда, производству и розничным продажам показали позитивную динамику, в то время как инфляционные показатели остаются слабыми, а тут еще Китай с девальвацией юаня.

Техническая картина и торговая стратегия.

Дневные индикаторы пары развернулись вниз, однако часовые уже смотрят в противоположном направлении благодаря отскоку от уровня 1.10, удерживавшего пока натиск медведей. Восходящий импульс угас и для его возобновления евро нужно закрепиться в 1.11ой фигуре. Данные по потребительской инфляции в США могут решить среднесрочную участь пары, в связи с чем, торговля по данной новости выглядит на сегодня оптимальной торговой стратегией. При росте CPI выше +0,4% можно открывать продажи от текущих уровней с целью 1.1000 и далее 1.0960. При нулевых или отрицательных значениях показателя можно покупать с целью 1.1180 и 1.1215. Исходя из динамики мировых цен в последнее время, негативный сюрприз более вероятен.

Buy by Market при CPI <0.0%, stop 1.0980, profit 1.1180.

Sell by Market при CPI>+0.4%, stop 1.1230, profit 1.1000, 1.0960

Buy stop 1.1225, stop 1.1175, profit 1.1275, 1.1375