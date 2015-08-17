На новостях из Китая золото дорожает в понедельник утром

Цены на золото сегодня продолжают расти после первого недельного подорожания за два месяца — недавно Китай объявил о наращивании резервов драгметалла. На эту новость инвесторы отреагировали моментально, к 10:05 мск декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 0,46% - до отметки $1117,8 за тройскую унцию. На прошлой неделе золото подорожало на 1,9% благодаря девальвации юаня. Аналитики отмечают, что это был сильнейший недельный рост с мая.

В пятницу Народный банк Китая сообщил, что увеличил золотые резервы на 1,1% в июле - до 53,93 млн тройских унций (месяцем ранее было 53,32 млн унций).

Рост цен на золото сдерживает укрепление курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара подрос сегодня на 0,22% - до отметки 96,82 пункта.

"Предположительно, в текущий момент направление курса доллара будет определять перспективы динамики цены на золото", — считает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.