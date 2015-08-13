Валютный рынок успокаивается благодаря замедлению падения юаня
Валюты

Валютный рынок успокаивается благодаря замедлению падения юаня

13 августа 2015, 10:00
News
News
0
899

Индекс доллара дошел сегодня на азиатских торгах до четырехнедельного минимума, но потом плавно начал подниматься. Сейчас его значение составляет 96,55 пунктов. Падение юаня замедлилось, и опасения о том, что Китай продолжает валютную войну, ослабли. Поэтому глобальный валютный рынок понемногу успокаивается.

Понемногу снижается спрос на валюты-убежища – иену и франк. К 10.43 мск USDJPY выросла на 0,29% до 124,56, USDCHF — на те же 0,29% до 0,9781.

Евро снижается к доллару, отступив от вчерашнего месячного максимума. EURUSD на данный момент находится на отметке 1,1111, снизившись на 0,41%. На этой неделе единая валюта получала поддержку от двух факторов: прогресса в греческом вопросе и использования евро против юаня в стратегии carry trade.

#форекс, eurusd, usdjpy, доллар, Forex, юань, USDCHF