Валютный рынок успокаивается благодаря замедлению падения юаня

Индекс доллара дошел сегодня на азиатских торгах до четырехнедельного минимума, но потом плавно начал подниматься. Сейчас его значение составляет 96,55 пунктов. Падение юаня замедлилось, и опасения о том, что Китай продолжает валютную войну, ослабли. Поэтому глобальный валютный рынок понемногу успокаивается.

Понемногу снижается спрос на валюты-убежища – иену и франк. К 10.43 мск USDJPY выросла на 0,29% до 124,56, USDCHF — на те же 0,29% до 0,9781.

Евро снижается к доллару, отступив от вчерашнего месячного максимума. EURUSD на данный момент находится на отметке 1,1111, снизившись на 0,41%. На этой неделе единая валюта получала поддержку от двух факторов: прогресса в греческом вопросе и использования евро против юаня в стратегии carry trade.