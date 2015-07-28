Рынок акций Китая не для вложений, а для азартных игр - так считают инвесторы

В последнее время на слуху постоянно были новости про Грецию, но сейчас их воздействие на рынки как будто бы вовсе «отключилось». Вместо этого реальным рыночным двигателем и «миксером» в последние дни стал Китай. Многие знакомы с фактами и цифрами ситуации на рынке Шанхая, однако недавние события также проливают свет на менее известную динамику — это отдельные поведенческие привычки и взгляды самих участников китайского рынка. Колумнист портала MarketWatch Дж.Дж. Чжан рассказывает, как во время недолгого пребывания в Шанхае смог лично наблюдать за безумием на рынке Китая. Китайские розничные инвесторы составляют 85% рынка, что очень далеко от США, где розничные инвесторы владеют менее чем 30% акций и их сделки составляют менее 2% от объема торгов на NYSE. В сочетании с наивысшей частотностью торгов в мире и одним из самых низких уровней образования, описывать рынок Китая как «незрелый» - это явное преуменьшение. Многие говорят, что «психически иррациональные» инвесторы — вот причина №1 такого плохого поведения рынка.

Чжан успел пообщаться с некоторыми участниками рынка Китая - как в Шанхае, так и в других местах, и сделал несколько замечаний о том, как эти люди думают и как они действуют.

Пузыри могут быть удивительно предсказуемыми

В преддверии и во время жилищного пузыря невозможно было прогнозировать и диагностировать такие пузыри, однако потом аналитики заметили, что эти пузырьки часто характеризуются нескольким иррациональным поведением, и недавний китайский пузырь не является исключением. Почти каждый в финансовой индустрии знал, что рынок Шанхая в пузыре. Интересно, что и инвесторы прекрасно понимали, что рынок перегрелся, но их не волновало, когда пузырь тот лопнет.

Рост пузырей в Китае - не новое явление

Интересным моментом к осознанию отношения китайцев к пузырям является то, что, они честно признаются, что привыкли к таким гонкам активов. Может быть, это какое-то культурное явление или что-то еще, но за последнее десятилетие в стране было постоянное «переселение» инвестиций из одной большой схемы в другую, часто находящуюся рядом. Это была недвижимость десять лет назад, потом — золото, вслед за ним — ценные бумаги. И этот постоянный цикл вращения денег к "горячим" инвестициям сохранялся, даже если в каждом таком пункте инвесторы терпели неудачу в конечном итоге. Сейчас вот, например, они как раз повернулись к акциям. Как сказал один из опрошенных, "китайский рынок не для инвестирования, а для азартных игр".

Успел раньше — поймал больше выгоды

Это странно и идет полностью против большинства разумных норм, но китайцы плюют на стандартный совет «избегать горячих пузырей» и массово прыгают в них. И ведь они сами таким образом портят всю погоду на рынке. Сегодня китайская недвижимость - очень плохой инвестиционный актив, но те, кто успел ухватить долю раньше всех и выйти вовремя, смог удвоить и даже утроить свои инвестиции. Аналогично с ценными бумагами - больше людей получили пользу от выплат высоких процентных дивидендов, чем пострадали. И хотя рынок в Шанхае и упал на 20%-30% от своего пика несколько недель назад, он по-прежнему представляет собой 100% рост по сравнению с годом ранее и 30% прирост за последние 6 месяцев.

Королевская жадность...

Несмотря на то, что уже все признали наличие пузыря на фондовом рынке Китая, почти все по-прежнему «сидят» в акциях. Почему? Все довольно просто - жадность с оттенком ревнивости. Видя постоянные выигрыши в новостях и выслушивая каждодневное хвастовство друзей и членов семьи, получающих хорошие проценты, становится слишком заманчиво тоже остаться на рынке, а потому осторожность отброшена на задний план.

...и страх

Единственная эмоция, более мощная, чем жадность, это страх. Почти все, с кем говорил автор, все еще были в акциях, но каждый одной ногой стоял в двери, будучи готовым бежать при первых признаках беды. Вот потому мы и наблюдаем на китайском рынке такие резкие скачки роста и падения. Этот рынок падает почти всегда более жестоко, чем он первоначально рос.

Китайцы уверены: их всегда спасет государство

В самые хаотические моменты финансового кризиса начинаются разговоры о "катапультировании" инвесторов и всегда эти разговоры приносят моральный вред. В то время как это не сыграет важную роль в последующем восстановлении экономики США, моральный спад в Китае быстро станет большой проблемой. Многие участники рынка говорили, что они были уверены в том, что китайское правительство в конечном итоге вмешается - поддержит порядок и предотвратит массовую панику. Они знают, что легитимность правительства в значительной степени зависит от экономического прогресса и не боятся этого. Пока они были правы - правительство объявило нескончаемый поток мер в течение последних нескольких недель, чтобы остановить распродажи и панику на рынке. Конечно, возникает вопрос: когда проблема станет слишком большой и даже правительство не сможет ее контролировать — что будет тогда?