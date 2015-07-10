Золото отходит от четырехмесячного минимума

В пятницу золото отходит от четырехмесячных минимумов, достигнутых в среду. К 11.09 мск фьючерсы с поставкой в августе стоят $1 161,70 за тройскую унцию. Небольшой, но все же подъем золота обеспечивается ослаблением доллара по отношению к евро. И еще один слабый, но все же фактор для роста — снижение прогноза глобального экономического роста от МВФ.

Рост драгоценного металла сдерживается слабым физическим спросом у главных потребителей золота на планете — в Индии и Китае. В Индии золото по-прежнему продается с дисконтом к мировым эталонам. В Китае, по всей видимости, не хватает ликвидности на рынке, чтобы инвесторы вкладывались в драгоценные активы. В ближайшем будущем аналитики HSBC прогнозируют слабость желтого металла — по крайней мере, до тех пор, пока не возродится физический спрос.

Аналитики пишут, что последние месяцы принесли «быкам» по золоту глубочайшее разочарование. Все начинавшиеся было ралли быстро выдыхаются. И даже перспективы глубоких потрясений на мировых фондовых (Китай) и финансовых (Греция) рынках не заставили инвесторов тотально бежать в надежный актив-убежище. Видимо, виной всему перспектива роста ставки ФРС, которая, вероятнее всего, усилит доллар. А зависимость золота от цены доллара традиционно обратно пропорциональна.

