Видео: Михаил Хазин. О последствиях дефолта Греции и о шантаже еврокредиторов

Греческий кризис вот уже полгода занимает первые полосы всех мировых СМИ, за ним следят экономисты, политики, участники рынков. И даже Россия не может игнорировать новости из Греции, потому что они тоже сильно влияют и на котировки акций, и на курсы валют. В этой подборке предлагаю посмотреть два отрывка из телепередач, в которых гостем является Михаил Хазин — российский экономист, публицист, теле- и радиоведущий.



В первом видео с телеканала Россия 24 Михаил Хазин отвечает на вопросы о том, как отразится референдум в Греции на россиянах, почему евро не падает, а также рассматривает вариант выхода Греции из ЕС. Он расскажет свою версию последствий технического дефолта Греции.

Видео:





Во втором видео Хазин выступает уже на телеканале ТВЦ, где рассказывает свою версию будущего развития Греции, делает прогноз итогов референдума, а также высказывает свое личное мнение о политике премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

Видео:



