Видео: Михаил Хазин. О последствиях дефолта Греции и о шантаже еврокредиторов

Греческий кризис вот
уже полгода занимает первые полосы
всех мировых СМИ, за ним следят экономисты,
политики, участники рынков. И даже Россия
не может игнорировать новости из Греции,
потому что они тоже сильно влияют и на
котировки акций, и на курсы валют. В
этой подборке предлагаю посмотреть
два отрывка из телепередач, в которых
гостем является Михаил Хазин — российский
экономист, публицист, теле- и радиоведущий.
В первом видео с телеканала Россия 24 Михаил Хазин отвечает на вопросы о том, как отразится референдум в Греции на россиянах, почему евро не падает, а также рассматривает вариант выхода Греции из ЕС. Он расскажет свою версию последствий технического дефолта Греции.
Видео:
Во втором видео Хазин выступает уже на телеканале ТВЦ, где рассказывает свою версию будущего развития Греции, делает прогноз итогов референдума, а также высказывает свое личное мнение о политике премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.
Видео: