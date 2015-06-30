Греция и валюта: пять возможных сценариев

Греция балансирует между решением, оставаться в еврозоне или выйти из нее. Мировые издания рассуждают о том, какие валютные сценарии сейчас возможны для этой маленькой, но очень гордой балканской страны.

Греция остается в еврозоне. Это вариант, который, скорее всего, вызовет наименьшие краткосрочные последствия для греческой экономики. Центробанк страны сохранит доступ к ликвидности от ЕЦБ, коммерческие банки не будут отключены от программы жизнеобеспечения. Вероятнее всего, этот сценарий будет сопровождаться дальнейшими переговорами по облегчению бремени задолженности. Чтобы реализовать его, Греции почти наверняка придется согласиться на условия кредиторов.

Греция сохраняет евро, но выходит за пределы еврозоны. Джейкоб Кьеркегор из Института международной экономики в Вашингтоне называет это «вариантом Черногории» и утверждает, что, скорее всего, этот вариант — наиболее вероятный. Греция при этом станет просто еще одной небогатой балканской экономикой, в одностороннем порядке пользующейся евро, но не входящей при этом в ЕС. Это плохой вариант для страны, потому что Греция в этом случае потеряет доступ к ЕЦБ. Страны, использующие иностранные валюты в качестве законных платежных средств, не имеют доступа к кредитору последней инстанции. Это означает, что каждый кризис банковской ликвидности становится кризисом платежеспособности. Поэтому они априори имеют слабый внутренний финансовый сектор, а их банковская система принадлежит иностранцам.

Валютное управление. Греция создает собственную валюту, но привязывает ее к евро. Количество новых драхм в обращении будет ограничено размером международных резервов Греции: по последним подсчетам, это 5,8 млрд долларов. Сторонники такого подхода утверждают, что это будет дисциплинировать греков: неправильная экономическая политика будет приводить к оттоку резервов (и внутренней денежно-кредитной базы, которая толкнет вверх процентные ставки по драхме). Грамотное управление, напротив, будет иметь обратный эффект. Недостаток — все те же ограниченные полномочия национального центробанка, который не будет иметь возможности свободно печатать деньги. Этот вариант не так широко обсуждается, но теоретически возможен.

Двойная валютная система. Драхма и евро рука об руку. Исторических прецедентов предостаточно. На практике, двойная система, скорее всего, возникнет, когда греческое правительство уйдет из еврозоны и должно будет оплачивать свои внутренние государственные долговые расписки. В какой-то момент эти расписки будут погашены в драхмах, но на первых порах они должны будут оплачиваться евро или очередными, уже вторичными обязательствами правительства (которые в общественном сознании будут иметь крайне мало веса). Такое положение дел может продолжаться долго, но есть экономическая тенденция — закон Грэшема: «Плохие деньги выгоняют хорошие». Со временем евро выйдет из обращения, потому что люди будут копить его, а тратить — государственные долговые расписки. Де-факто, драхма станет основным средством обмена.