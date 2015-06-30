Евро снижается на греческих новостях

Во время американских торгов евро вырос против доллара, однако к 10.52 мск опять идет вниз: EURUSD торгуется на уровне 1,1169. К иене единая валюта потеряла 0,83%: EURJPY — на отметке 136,54. Инвесторы готовятся к дефолту Греции, который выглядит уже неизбежным. В свою очередь, дефолт приближает опасность выхода страны из еврозоны.

Хедж-фонды активизировали продажу единой валюты, которая в понедельник доходила до месячного минимума в $1,0955.

Однако серьезной паники пока не заметно. Во-первых, Греция ввела контроль за потоком капиталов, закрыла банки и биржи. Во-вторых, ЕЦБ сохраняет лимит на поддержание ликвидности греческих банков. И, наконец, вполне возможно, что рынки ждут результатов всенародного референдума в воскресенье, на котором греки выразят свое мнение — соглашаться или нет на условия кредиторов. Алексис Ципрас тем временем уже намекнул на возможность своей досрочной отставки, если страна выразит согласие с курсом «тройки», на который не согласилось правительство.

Эксперты говорят, что в среднесрочной перспективе инвесторы по-прежнему держат короткую позицию по EURUSD. Форекс-аналитики предполагают, что в рыночных котировках уже давно заложена вероятность греческого дефолта, поэтому резких обвалов пока не наблюдается.

Определенно можно пока сказать только одно: в ближайшие дни нас ждут сильные колебания пары EURUSD.