Настало время изменить международную валютную систему?

Сегодня в FT вышла интереснейшая колонка одного из видных экономистов, старшего научного сотрудника Бреттон-Вудского комитета по инновациям. Он пишет о том, что давно назрела необходимость полностью изменить ситуацию со специальными правами заимствования.

Для МВФ куда более актуален вопрос пересмотра корзины специальных прав заимствования, чем решение о том, включать ли в нее китайский юань. Интрига — в том, готов ли МВФ принять серьезные шаги в направлении трансформации международной валютной системы. Если готов, то это значительно повлияет на взаимодействие валют и на мировой финансовый рынок в целом.

Корзина SDR — это международные резервные активы, которые дают право странам обменивать валюты, имеющие свободное хождение, для пополнения своих международных запасов. Сейчас в корзине четыре валюты: доллар США, евро, британский фунт и иена.

Целью МВФ было создание независимой международной резервной единицы, которая составит конкуренцию к доллару. Но этот план провалился.

Изначально идея была хорошая: чтобы управлять международной ликвидностью, мировые финансовые элиты собирались уменьшить важность национальных валют (в частности, доллара). Сейчас этот вопрос тоже крайне важен, но SDR давно не предпринимала даже неудачных попыток попробовать что-то новое. Международная экономика слишком сильно зависит от доллара. Пример — постоянные опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США, которое потенциально сильно повлияет на все мировые рынки. Мир нуждается в более диверсифицированном источнике международной ликвидности.

Сейчас интерес международного сообщества к SDR сильно смещен в сторону Китая. Поднебесная предпринимает серьезные шаги, лоббируя включение юаня в корзину SDR.

Есть установленный набор критериев по включению валюты в список мировых резервных валют. Один из них — валюта должна широко использоваться. Тем не менее, сам по себе этот критерий отражает устаревшую цель превращения SDR в важный резервный актив. Вместо этого, МВФ должен изменить критерии включения валют в корзину специальных прав заимствования и сохранить проверяемость выбора валюты. Ограничиваться юанем не стоит: на включение в корзину могут на равных претендовать и валюты развивающихся рынков, и канадец с австралийцем.

Как правило, международная валютная система всегда опиралась на какую-либо организационную структуру. Примеры — и доллар с Бреттон-Вудской системой, и единая валютная система Европы. Корзина SDR сама по себе не должна изменять международный валютный баланс, но она может помочь разработать регулирующие правила и усилить валютную диверсификацию мировой резервной системы.

Это поможет центральным банкам разнообразить свои резервы, даст больший комфорт финансовым рынкам, где появится больше ликвидности в различных валютах. Включение новых валют в резервную корзину, естественно, изменит спрос и относительные валютные курсы. Может быть, поэтому и требуется принятие общей правовой основы для международной валютной диверсификации, чтобы избежать чрезмерной волатильности на валютных рынках.

Если МВФ изменит принципы формирования корзины, это позволит ему позиционировать себя в качестве катализатора для изменения всей валютной системы. В то время как остальные финансовые учреждения в своей деятельности следуют за событиями, происходящими на рынках, SDR может стать источником финансовых инноваций, сделать мировую систему более сбалансированной. Это может укрепить долю Китая и развивающихся рынков в МВФ. Многосторонняя система уже давно остро нуждается в реорганизации, и сейчас — самое подходящее время для этого. До сих пор возрастающее значение Китая и развивающихся рынков никак не отражались на международных валютных рынках. Асимметрия между реальным и монетарным потоками — один из величайших дисбалансов в мировой экономике, и пора изменить эту ситуацию.