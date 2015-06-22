Евро растет сегодня на репортажах о новых греческих предложениях

Сегодня мировые информационные агентства сообщают, что Греция предложила более приемлемый, чем раньше, проект пенсионной реформы. Это не означает, что сделка будет принята без обсуждения. До четверга предложения будут подробно рассматриваться высшими чиновниками еврозоны. Однако на информации о том, что упрямое правительство Syriza все-таки пошло на уступки, единая валюта будто бы «выдохнула». Сегодня она растет к большинству своих коллег. К 17.15 мск EURCHF прибавила до 1,0465 (+0,45%); EURUSD торгуется на точке 1,1357 (+0,05%); EURJPY выросла до 140,02 (+0,52%); EURGBP увеличилась до 0,7175 (+0,38%).

Почти все сегодняшние ранние потери единая валюта восстановила во время европейской сессии, когда поступала информация от совещающихся министров финансов. Хорошие новости помогли поддержать доходность валютных облигаций еврозоны. Впереди — экстренный саммит лидеров еврозоны, который начнется в 20.00 мск.

Аналитики рынка делают ставку на то, что евро отскочил на фоне хотя бы какого-то оптимизма: похоже, греческие лидеры стремятся обеспечить сделку и оставить страну на плаву.