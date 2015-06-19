Почему евро не боится греческого дефолта?

Глядя сейчас на курс евро, очень сложно сказать, что единая валюта в депрессии.

Эскалация греческого кризиса толкает страну к выходу из еврозоны. Несмотря на то, что ЕЦБ усиливает программу скупки облигаций, долговые рынки региона трещат по швам. Впервые за несколько месяцев облигации от троих «проблемных подростков» еврозоны — Испании, Португалии и Италии — упали в цене. На рынке в очередной раз возникла некомфортная ситуация, когда греческие проблемы подрывают основы общего валютного союза.

Но можно только изумиться: именно сейчас, в тот момент, когда терпение кредиторов Греции окончательно истощилось, а греки массово выводят из банков деньги, сам евро держится стабильно, как скала. На протяжении нескольких недель он практически не изменился к доллару, даже сейчас, когда Греция лицом к лицу встала перед угрозой дефолта. Сегодня евро торгуется в районе $1,13 – это близко к его сильнейшему уровню с конца января. Все прогнозы о том, что единая валюта движется к паритету с долларом, теряют почву под ногами.

Сегодняшняя устойчивость образует странный контраст с более ранними всплесками греческих скандалов, которые были особенностью мировых рынков с конца 2009 года. Инвесторы и аналитики напряженно ждут. Одни говорят, что рынки просто ждут, чем закончится ситуация с долговым кризисом. Риск выхода Греции из еврозоны примерно пятидесятипроцентный. После того, как что-то разрешится, евро двинется.

Другие рассказывают, что заинтересованы в продаже, но не сейчас: когда ситуация решится, произойдет всплеск евро. Вот тогда-то они и продадут подорожавшую валюту.

Есть много разных попыток объяснить устойчивость евро к доллару. К примеру, есть такая точка зрения: в начале 2015 года участники рынка думали, что ФРС готова была агрессивно повысить процентные ставки. Но ничего не происходит: инвесторы устали покупать доллар в ожидании роста ставки.

Есть еще одно объяснение, более запутанное, но не менее разумное.

Благодаря минимальной процентной ставке еврозоны, в том числе и отрицательных ставок ЕЦБ по депозитам, евро играет на валютном рынке особую роль. Инвесторы используют его, чтобы финансировать свои высокодоходные активы в других местах. Как правило, это работа доллара. Когда инвесторы нервничают, они бегут из рисковых активов и обратно покупают евро. В итоге евро начинает вести себя как убежище.

В итоге кажется, что рынок четко разделился на два лагеря по евро: одни считают его про-рисковой, а другие — антирисковой валютой. Худший для Греции и еврозоны случай — Grexit — может оказаться благом для единой валюты в связи, например, с возвращением капитала.

Всё это объясняет рост евро даже после того, как упали испанские облигации на прошлой неделе. Греция не имеет значения.

Валютный аналитик Commerzbank, Питер Кинселла, говорит, что Греция — не предмет риска для еврозоны. Частный сектор не имеет греческих долгов, и в конечном итоге после дефолта и Grexit'а не произойдет вторичных эффектов, как, скажем, банкротство Lehman в 2008 года.

Банки уже имеют план на случай непредвиденных обстоятельств и постепенно обрезают торговые линии с греческими банками и компаниями. Мощную безопасность единой экономике еврозоны обеспечивает программа QE от ЕЦБ. Следовательно, Греция — не проблема для валютного рынка. Даже если страна оставит еврозону — курс евро придет к докризисному значению, не пройдет и месяца.