Киви на 5-летнем минимуме после решения регулятора. Евро и иена снизились

Новозеландский доллар бежит вниз с удвоенной скоростью после того, как Резервный Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку и дал сигнал к тому, что будет дальнейшее ослабление.
«Это практически гарантирует, что в следующем месяце РБНЗ сократит ставку до 3%, а в сентябре — еще на несколько пунктов», — говорят эксперты в австралийском банке Westpac. Киви потерял к американцу уже 1,61%: NZDUSD торгуется на уровне 0,7004, и это уровень пятилетнего минимума. Аналитики ждут, что в течение ближайших суток новозеландец протестирует уровень 0,7000.
После вчерашнего триумфального роста иены против доллара на оптимистичных замечаниях Харухико Куроды американец отыгрывает свои позиции. К 12.44 мск USDJPY выросла до отметки 123,78.
Сегодня участники рынка пытаются оценить, следует ли принимать замечание руководителя японского регулятора в качестве наблюдения или предупреждения. «Большинство участников рынка думают, что Курода хотел замедлить рост доллара к иене, но мы думаем, что все вернется к фундаментальным причинам. Его слова надолго не подействуют», — говорит Масаши Мурата, валютный аналитик Brown Brothers Harriman&Co. — «ФРС готовится к подъему ставки, а Банк Японии идет по пути смягчения монетарной политики. Это расхождение поддержит доллар/иену в среднесрочной перспективе».
К евро и фунту доллар тоже вырос: EURUSD торгуется на 1,1259, GBPUSD снизилась до 1,5458. Потери евро против доллара сегодня невелики: они ограничены осторожным оптимизмом по поводу греческого вопроса и поддержкой от возросшей доходности немецких облигаций.