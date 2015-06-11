Киви на 5-летнем минимуме после решения регулятора. Евро и иена снизились

Новозеландский доллар бежит вниз с удвоенной скоростью после того, как Резервный Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку и дал сигнал к тому, что будет дальнейшее ослабление.

«Это практически гарантирует, что в следующем месяце РБНЗ сократит ставку до 3%, а в сентябре — еще на несколько пунктов», — говорят эксперты в австралийском банке Westpac. Киви потерял к американцу уже 1,61%: NZDUSD торгуется на уровне 0,7004, и это уровень пятилетнего минимума. Аналитики ждут, что в течение ближайших суток новозеландец протестирует уровень 0,7000.