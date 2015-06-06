Индикатор разворота цены

У рынка есть два основных состояния: это тренд или флэт. Крайне редко встречается самое опасное, как мне кажется, его состояние - это "горизонталь", когда на нашем таймфрейме цена фактически не колеблется. Но сейчас не о нем. Всегда мы хотим определять точки разворота движения цены. В любом из первых двух состояний. Такие своего рода пики, экстремумы. Трендовые индикаторы нам всегда показывают основное направление движения цены, а вот для определения разворотных точек хорошо подходят осцилляторы. Хотя их и крайне опасно применять против тренда, но многие ими постоянно пользуются. Пользуюсь и я. Все они не лишены одного недостатка: могут сколь угодно долго находиться в зоне перекупленности или перепроданности. И открываясь в этот момент, ожидая отката назад, зачастую мы ловим стопы, а цена не в нашу сторону не начинает движения, а вот индикатор вполне может выйти из зоны. Такая ситуация крайне неприятна.

Чтобы бороться с этим, можно использовать несколько осцилляторов и заходить уже по их одновременному сигналу. Но, как показывает практика, таких осцилляторов одновременно должно быть не четырех. В моем шаблоне это были Stoch, RSI, MFI, CCI. С их помощью удавалось при определенной подготовке неплохо эту разворотную точку определять. Но они учитывали далеко не все, да и с ними графика цены практически не было видно. Как результат, я написал свой осциллятор Prise Reversal и его Демо версию (не отображает данные на последних 25 барах). Собственно в него заложил одну простую идею: если он зашел в зону перекупленности или перепроданности, то при небольшой просадке сделка должна у меня выйти в плюс, пусть и небольшой, но стабильно. Естественно, всегда н

адо подобрать удобный таймфрейм и определить эти зоны. Но, допустим, даже со стандартными 20 и 80 получается неплохо:

На истории выглядит очень даже неплохо на всех основных валютных парах, но оказалось, что для более точного входа не лишним будет использовать этот индикатор в совокупность со стандартным ADX. Тут нас интересует лишь значение основной линии. Сделок станет меньше, но они будут более точными. Все зависит от того, какие уровни по ADX и Prise Reversal вы себе определите:

Как показала практика, торговля по этим двум индикаторам не дает больших прибылей, но она дает возможность выходить стабильно в плюс при вполне разумных просадках.