Видеоуроки: Макс Кайзер. Биткоины

В этом видеуроке с нами снова Макс Кайзер, а именно отрывок из его еженедельного выпуска "Обзора Макса Кайзера" с финансовыми новостями и анализом рынков.



На этот раз Макс Кайзер и его гость Трэйс Мэйер пытаются разбираются, в чем сущность БитЛицензии (BitLicense), ее целесообразности, говорят о центральных банках, геополитике и о биткоинах вообще. Любопытно, что они обсуждают еще и российские законы и действия в отношении виртуальных валют и банковских карт. Пожалуй, очень актуальная тема, особенно после вчерашней новости о штрафах за использование биткоинов, которые хочет ввести Минфин РФ. В общем, наслаждайтесь просмотром!

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