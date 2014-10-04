Видеоуроки: Макс Кайзер. Биткоины
Стратегии

Видеоуроки: Макс Кайзер. Биткоины

4 октября 2014, 15:30
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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В этом видеуроке с нами снова Макс Кайзер, а именно отрывок из его еженедельного выпуска "Обзора Макса Кайзера" с финансовыми новостями и анализом рынков.

На этот раз Макс Кайзер и его гость Трэйс Мэйер пытаются разбираются, в чем сущность БитЛицензии (BitLicense), ее целесообразности, говорят о центральных банках, геополитике и о биткоинах вообще. Любопытно, что они обсуждают еще и российские законы и действия в отношении виртуальных валют и банковских карт. Пожалуй, очень актуальная тема, особенно после вчерашней новости о штрафах за использование биткоинов, которые хочет ввести Минфин РФ. В общем, наслаждайтесь просмотром!

Видео:



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