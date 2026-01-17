Форекс и крипто прогноз на 19 - 23 января 2026 года

На прошедшей неделе тон торгам задали ключевые макроэкономические публикации из США. Данные по инфляции (CPI и PPI) подтвердили отсутствие резкого ускорения ценового давления, что позволило рынкам сохранить сдержанно-стабильный настрой. Статистика по розничным продажам и рынку труда не дала однозначных сигналов к пересмотру ожиданий по процентным ставкам, в результате чего инвесторы сосредоточились на краткосрочных технических движениях и фиксации позиций.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD продолжила снижение от декабрьских максимумов к нижней границе среднесрочного канала 1.1470-1.1820, и завершила неделю на уровне 1.1598. В краткосрочной перспективе рынок может предпринять попытку коррекционного подъема в область 1.1680–1.1700. Однако отсутствие устойчивого закрепления выше этого диапазона способно вновь усилить давление продавцов и вернуть котировки ниже горизонта 1.1600 – в зону 1.1540-1.1580. При развитии нисходящего импульса не исключено падение к нижней границе канала в районе 1.1470-1.1510. В то же время уверенный выход и фиксация выше 1.1700 станут сигналом отмены медвежьего сценария и сформируют потенциал движения в направлении 1.1820.

🟠 BTC/USD

Биткойн предпринял очередную попытку закрепиться выше 95,000 и, кажется, на этот раз она оказалась удачной. Достигнув на максимуме высоты 97,975, он откатился немного назад и в субботу торгуется в районе 95,200. При этом уровень 95,000 выступает в качестве краткосрочной Pivot Point. В течение недели BTC/USD может попытаться вновь протестировать сопротивление в зоне 98,000. Пробой выше 98,000-100,000 станет сигналом возобновления бычьего импульса. Отбой от этого диапазона способен привести к коррекции в направлении 94,000-95,000, не исключая дальнейшее падение до сильной поддержки в области 90,000.

🛢️ Brent

На событиях вокруг Венесуэлы и Ирана нефть отметилась высокой волатильностью, подскочив в моменте до 66.35 долларов за баррель. Однако, после того, как США не стали атаковать Иран, ситуация несколько успокоилась, и Brent завершила неделю на отметке 63.58. Техническая структура указывает на стремление котировок удержаться выше базовых уровней поддержки, что позволяет рынку сохранить бычий настрой. Воспользовавшись новостным фоном быки могут предпринять новую попытку пробить сопротивление 65.00, а затем закрепиться выше 66.50, это откроет путь к 67.80-68.50. Однако сверху рынок по-прежнему сталкивается с выраженным сопротивлением. Пробой ниже 63.30 вернет рынок к медвежьему сценарию с фокусом на 61.80-62.15. Следующая сильная поддержка 61.00.

🥇 XAU/USD

Золото завершило пятницу на уровне 4,597 долларов за унцию, оставаясь вблизи исторических максимумов и подтверждая интерес к защитным активам. Однако XAU/USD демонстрирует признаки краткосрочной усталости, в связи с чем возможна коррекционная волна в направлении 4,550. Если эта поддержка не устоит, не исключено падение в зону 4,400-4,460, следующий сильный уровень поддержки – 4,350. Пробой выше 4,650 откроет путь к 4,700-4,780.

📊 Заключение

В начале следующей недели торги могут проходить в условиях сниженной ликвидности из-за выходного дня в США. Во второй половине недели инвесторы будут оценивать данные по деловой активности (PMI) в США и Европе, а также комментарии представителей ФРС, которые могут скорректировать ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий, пока пара остается ниже 1.1700, с ростом понижательных рисков при пробое 1.1540. BTC/USD – умеренно бычий, пока цена удерживается выше 94,000-95,000, при ключевом сопротивлении 98,000. Brent – умеренно бычий, пока цена удерживается выше 63.30, при ключевой зоне сопротивления 66.50. XAU/USD – сохранение восходящего потенциала. покупки на коррекциях, пока золото удерживается выше 4,550.

