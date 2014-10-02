Уолл Стрит лихорадит: начался этап «американских горок»

В среду американские рынки опустились до самых низких с середины августа значений, поскольку инвесторы покидают наиболее волатильные области рынка на беспокойстве о темпах глобального роста и ищут укрытия в государственных облигациях.

Индекс DJIA просел на 1,4%; S&P 500 потерял 1,3%; Nasdaq ослаб на 1,6%.

Акции открыли рынок снижением и ускоряли его в течение всего дня, особенно на фоне того, что отчеты о производстве в США и расходах на строительство оказались далекими от прогнозов аналитиков. В среду Институт управления поставками сообщил, что производственный индекс в сентябре был на уровне 56,6 (прогнозное значение — 58,2). Расходы на строительство в августе снизились на 0,8%, в то время как ожидалось повышение на 0,6%.

Самыми чувствительными секторами оказались материальный (который потерял целых 2,3%) и промышленный (он ослаб на 1,9%). А вот акции сервисных компаний, которые рассматривались инвесторами как защитная мера, поднялись на 0,5%.

Очень активно продавались акции технологического и биотехнологического секторов. Американский экономический рост выглядит более серьезным, чем в Европе или АТР, поэтому снижение вряд ли выйдет за рамки банальной 10%-ной коррекции.

Инвестиционные менеджеры ожидают в ближайшее время «американских горок» на биржах, но ближе к концу года экономика просто обязана «выздороветь», по их заверениям.

Лидером по снижению среди компаний, формирующих Dow Jones, стала Intel, акции которой подешевели на 83 цента (2,4%) и стоят теперь $33,99. Снизились и акции социальных медиа: Pandora Media скользнула вниз на 3,8%; Facebook потерял 3,2%, и Twitter ослаб на 2,9%.

Акции авиакомпаний упали сильнее, чем остальной рынок, поскольку инвесторы попытались измерить, каким будет эффект от первого поставленного в Америке диагноза лихорадки Эбола. Delta Air Lines потеряли 3,5%; Southwest Airlines LUV ослабла на 3,6%.

Акции Alibaba Group Holding потеряли 3,1%. Еще утром они упали до нового минимума в 86,04 доллара с момента проведения IPO 19 сентября. Впрочем, и сейчас акции китайского гиганта остаются на 27% выше той цены в 68 долларов, которая была изначально запрошена на IPO.