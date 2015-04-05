Обзор EUR/USD и GBP/USD 6 апреля - 13 апреля
Аналитика и прогнозы

Обзор EUR/USD и GBP/USD 6 апреля - 13 апреля

5 апреля 2015, 20:34
Aziz Aliev
Aziz Aliev
0
337

 

 

EUR/USD 

Ситуация по паре EUR/USD дает нам все возможности на поиск точки входа на продажу. Искать эту точку выгодно в зоне 1.100–1.092. Причина тому – нисходящий тренд, семь недель закрываемся вниз, сильный уровень, ATR на продажу равен 53% (за 3 месяца) + банковские вливания по тендеру, который проходят каждую среду. 

Цель – обновления низин. 

GBP/USD 

Ситуация по паре GBP/USD дает нам все возможности на поиск точки входа на продажу. Искать эту точку выгодно в зоне 1.500 – 1.496. Причина тому – нисходящий тренд, семь недель закрываемся вниз, сильный уровень, ATR на продажу равен 54% (за 3 месяца) + банковские вливания по тендеру, который проходят каждую среду. 

Цель – обновления низин.

Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievTM
#торговля, форекс, eurusd, аналитика, трейдинг, Forex, биржа, GBPUSD, обзор, рынок