Обзор EUR/USD и GBP/USD 6 апреля - 13 апреля

EUR/USD EUR/USD





Ситуация по паре EUR/USD дает нам все возможности на поиск точки входа на продажу. Искать эту точку выгодно в зоне 1.100–1.092. Причина тому – нисходящий тренд, семь недель закрываемся вниз, сильный уровень, ATR на продажу равен 53% (за 3 месяца) + банковские вливания по тендеру, который проходят каждую среду.





Цель – обновления низин.





GBP/USD





Ситуация по паре GBP/USD дает нам все возможности на поиск точки входа на продажу. Искать эту точку выгодно в зоне 1.500 – 1.496. Причина тому – нисходящий тренд, семь недель закрываемся вниз, сильный уровень, ATR на продажу равен 54% (за 3 месяца) + банковские вливания по тендеру, который проходят каждую среду.





Цель – обновления низин.





Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievTM