Что послужит иголкой для американского фондового пузыря

Ирвин Келлнер, старший экономист MarketWatch, написал интересную колонку: вот уже больше полугода все кругом говорят, что на фондовых рынках раздулся огромный пузырь и ураган уже близко. Господин Келлнер пытается понять, что же станет последней каплей, в ответ на какую информационную иглу пузырь лопнет.
"Похоже, сегодня на Уолл-стрит все уверены, что акции будут продолжать расти. Но каждый задается вопросом: кто или что остановит бычий рынок?
Особенно актуально это в последнее время: не далее как в минувший понедельник DJIA прыгнул вверх на колоссальные 264 пункта вверх, показав самый быстрый внутридневной рост за 8 недель.
Лучший способ ответить на вопрос, который мы перед собой поставили, — это для начала перечислить те факторы, которые не остановили быка до сих пор. На ум приходит вот что.
Риск дефляции в Европе
Кризис в Греции, который грозит распадом еврозоны
Замедление китайской экономики
Военные конфликты на Ближнем Востоке
Террористическая угроза и ее нарастание, в том числе и на территории Европы
Дефляция
Падение цен на нефть и сильное давление на «сланцевый бум» в Америке
Усиливающийся доллар
Конфликт на Украине и резкое ухудшение отношений с Россией
Внутренняя политика
ФРС — пожалуй, это единственная из перечисленных причин, которая действительно может проткнуть фондовый пузырь на Уолл-стрит, но увеличение ставок уже заложено в рынок, поэтому нам опять остается искать.
Тем не менее, американский регулятор оказывает небывалую поддержку фондовым рынкам: любое увеличение ставки может иметь неожиданные побочные эффекты.
Также нам советуют следить за корпоративными прибылями. Скоро начинается большой сезон отчетности транснациональных корпораций за I квартал. Ожидания по их прибылям невелики — большинство аналитиков предсказывают небольшой или нулевой прирост в годовом выражении. Но даже эти оценки могут быть оптимистичнее, чем дело обстоит на самом деле.
Есть эксперты, которые предполагают: суровые погодные условия нынешней американской зимы могли уменьшить скорость экономического роста в первом квартале примерно на 1% или даже более — а это весьма существенно. Влияние этих потерь на стоимость ценых бумаг будет прямым и неприятным.
Но что действительно заставляет трейдеров нервничать — так это тот факт, что рынок не имел 10%-ной коррекции вот уже 3 года. Рост фондового рынка в 2014 году стал шестым подряд. Так быстро акции росли в течение шести лет только дважды в истории американских рынков: в 1993 — 1999 и 1923 — 1929.
Пока этого не произошло — можно продолжать вечеринку. Но задуматься стоит. "
Ирвин Келлнер, специально для MarketWatch. Перевод - MilkySun