Что послужит иголкой для американского фондового пузыря

Ирвин Келлнер, старший экономист MarketWatch, написал интересную колонку: вот уже больше полугода все кругом говорят, что на фондовых рынках раздулся огромный пузырь и ураган уже близко. Господин Келлнер пытается понять, что же станет последней каплей, в ответ на какую информационную иглу пузырь лопнет.

"Похоже, сегодня на Уолл-стрит все уверены, что акции будут продолжать расти. Но каждый задается вопросом: кто или что остановит бычий рынок?

Особенно актуально это в последнее время: не далее как в минувший понедельник DJIA прыгнул вверх на колоссальные 264 пункта вверх, показав самый быстрый внутридневной рост за 8 недель.

Лучший способ ответить на вопрос, который мы перед собой поставили, — это для начала перечислить те факторы, которые не остановили быка до сих пор. На ум приходит вот что.

Риск дефляции в Европе

Кризис в Греции, который грозит распадом еврозоны

Замедление китайской экономики

Военные конфликты на Ближнем Востоке

Террористическая угроза и ее нарастание, в том числе и на территории Европы

Дефляция

Падение цен на нефть и сильное давление на «сланцевый бум» в Америке

Усиливающийся доллар

Конфликт на Украине и резкое ухудшение отношений с Россией

Внутренняя политика

ФРС — пожалуй, это единственная из перечисленных причин, которая действительно может проткнуть фондовый пузырь на Уолл-стрит, но увеличение ставок уже заложено в рынок, поэтому нам опять остается искать.

Тем не менее, американский регулятор оказывает небывалую поддержку фондовым рынкам: любое увеличение ставки может иметь неожиданные побочные эффекты.

Также нам советуют следить за корпоративными прибылями. Скоро начинается большой сезон отчетности транснациональных корпораций за I квартал. Ожидания по их прибылям невелики — большинство аналитиков предсказывают небольшой или нулевой прирост в годовом выражении. Но даже эти оценки могут быть оптимистичнее, чем дело обстоит на самом деле.

Есть эксперты, которые предполагают: суровые погодные условия нынешней американской зимы могли уменьшить скорость экономического роста в первом квартале примерно на 1% или даже более — а это весьма существенно. Влияние этих потерь на стоимость ценых бумаг будет прямым и неприятным.

Но что действительно заставляет трейдеров нервничать — так это тот факт, что рынок не имел 10%-ной коррекции вот уже 3 года. Рост фондового рынка в 2014 году стал шестым подряд. Так быстро акции росли в течение шести лет только дважды в истории американских рынков: в 1993 — 1999 и 1923 — 1929.

Пока этого не произошло — можно продолжать вечеринку. Но задуматься стоит. "

Ирвин Келлнер, специально для MarketWatch. Перевод - MilkySun





