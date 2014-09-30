Как мир отреагирует на удешевление нефти?

Нефть — в самом эпицентре одного из самых крутых своих падений начиная с кризиса 2008 года. Начиная с середины июня, она потеряла 16% стоимости.

Крупнейший в мире экспортер сырой нефти, Саудовская Аравия, заявила недавно на встрече ОПЕК, что в августе она сократила объемы производства более, чем на 400 000 баррелей в день. Это логично: казалось бы, уменьшение объема нефтедобычи препятствует дальнейшему уменьшению цен.

Однако насколько хорошо это сработало — пока непонятно. Ведь саудовский спад был частично возмещен увеличением добычи нефти в Иране, Ираке и Нирегии, и это всё — без учета взрыва американской нефтедобычи благодаря «сланцевому буму». В ближайшие шесть месяцев цены для африканской и ближневосточной нефти должны немного подрасти, а вот WTI, как ожидается, подешевеет еще к следующей весне. Это — совсем не хорошие новости для поставщиков нефти. А как это скажется на потребителях нефти и на мировой экономике в целом?



Есть две точки зрения, объясняющих недавнюю катастрофу цен на нефть: низкий спрос и высокие поставки. Какой из этих факторов имеет большее влияние — непонятно.

Может быть, виноват исключительно спрос. Застой экономики в Европе, замедлившийся рост в Китае и не меняющееся потребление бензина в США — всё это ведет нефтяные цены вниз. Согласно данным Международного Агентства Энергетики, рост спроса на нефть в мире будет самым медленным за последние четыре года.

Однако многие аналитики говорят, что поставка сказывается сильнее. Производственный рост добычи нефти опережает потребности в сырье. В прошлом году мы уже видели подобную картину, и есть подозрение в том, что и 2014 год закончится на аналогичной ноте.

Эндрю Каннингем, старший экономист по глобальным рынкам в аналитической компании Capital Economics, пытается оценить глобальный экономический эффект от снижения цены на нефть: «10-долларовое падение цены на нефть эквивалентно 0,5% мирового ВВП». Это, в свою очередь, будет иметь цепную реакцию в плане глобального потребления, поскольку потребители склонны тратить больше своего дохода, чем компании. А следовательно, деньги, которые будут сэкономлены потребителями, они пустят в покупки, что повысило бы мировой спрос, по грубым оценкам на 0,2 — 0,3%».

Впрочем, насколько это всё хорошо для разных стран мира — тоже хороший вопрос. Например, в Европе, где влиятельные политики уже борются с дефляцией, более низкие цены на нефть усложнят попытки ЕЦБ смягчить монетарную политику, чтобы попытаться повысить потребительские цены. Россия и Ближний Восток, как сырьевые государства, вполне смогли бы выдержать более низкие цены, а вот такие страны, как Бразилия, Мексика или Венесуэла, воспримут дальнейший спад очень болезненно.