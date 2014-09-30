Будет ли доллар так же силен в IV квартале?

Схватка за доллары и самое острое повышение волатильности валют за последние годы были основными признаками финансовых рынков в третьем квартале. Заключительные месяцы года с большой вероятностью будут не менее «бодрыми».



Что было?



7-процентный скачок доллара был самым крупным квартальным повышением американской валюты, начиная с аналогичного периода 2008 года, когда крах Lehman Brothers вызвал обрушение карточного домика мировой экономики, и во время кризиса в доллар не вложился только ленивый. Такие крупные колебания резервной валюты, в которой торгуется почти всё в мире, начиная от акций Apple и заканчивая фьючерсами на цинк, - конечно же, оказали влияние на все финансовые рынки. Особенно ощутили это валюты развивающегося рынка и некоторые категории товаров.



Например, крупнее всего среди 22 активов и инструментов рынка, прослеженных агентством Рейтер, выросли китайские А-Акции (это акции, торгуемые только в юанях на Шанхайской и Шенчженской бирже), прибавившие 16%. Лидеры по снижению — фьючерсы на нефть Brent, которые по итогам квартала потеряли почти 14%. Более половины из рассмотренных 22 позиций показали снижение.



В еврозоне, где возросла угроза дефляции, ЕЦБ ослабил свою валюту и смягчил монетарную политику до исторических уровней. По отношению к евро доллар сейчас небывало высок. По сравнению с иеной «зеленый» тоже обновил многолетние максимумы. Добавим сюда недавние пляски с бубном, которые демонстрировали валюты вокруг шотландского референдума — мы увидим, что серьезно лихорадило и фунт. Изменчивость курсов основных мировых валют в третьем квартале, в итоге, была беспрецедентной. Краткосрочные колебания (особенно это касается фунта) побили все среднегодовые рекорды.

Что будет?



Главное, от чего будут зависеть тренды четвертого квартала, — вопрос о том, насколько инвесторы будут сохранять коллективную веру в то, что американская экономика будет и дальше выигрывать у своих коллег и в то, что ФРС скоро поднимет процентную ставку. Если вера эта будет достаточно сильна и на рынке не начнут преобладать пессимистические настроения — доллар будет усиливаться и дальше.

Директор по глобальному стратегическому развитию Morgan Stanley, Ханс Редекерт, комментирует ситуацию: «Высокая волатильность станет особенностью ближайших месяцев, потому что доллар продолжает расти. Финансовый мир не состоит из изолированных друг от друга частей — в рассинхронизированной среде обменный курс автоматически оказывается в центре внимания — потому что он выполняет своеобразную амортизирующую роль между разными валютами, передает импульсы движения».



Развивающиеся рынки перестанут развиваться?



Сильный доллар и растущая волатильность - дурное предзнаменование для развивающихся рынков, потому что инвесторы становятся всё менее склонными к риску. Они предпочитают разместить свои средства на относительно безопасных и поэтому более привлекательных развитых рынках — таких, как США. Соответственно, поток инвестиций в развивающиеся рынки будет продолжать неуклонно падать, равно как и их валюты.Большинство валют развивающихся стран пострадали в III квартале. Например, бразильский реал достиг шестилетнего минимума в понедельник: его падение составило порядка 10% в течение квартала. Последние месяцы года, скорее всего, будут характеризоваться точно такими же движениями.



Jamie McGeever, обозреватель Reuters. Адаптированный перевод - Aleksandr_Baht.

