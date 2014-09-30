Будет ли доллар так же силен в IV квартале?

Схватка
за доллары и самое острое повышение
волатильности валют за последние годы
были основными признаками финансовых
рынков в третьем квартале. Заключительные
месяцы года с большой вероятностью
будут не менее «бодрыми».
Что было?
7-процентный
скачок доллара был самым крупным
квартальным повышением американской
валюты, начиная с аналогичного периода
2008 года, когда крах Lehman Brothers вызвал
обрушение карточного домика мировой
экономики, и во время кризиса в доллар
не вложился только ленивый. Такие
крупные колебания резервной валюты, в
которой торгуется почти всё в мире,
начиная от акций Apple и
заканчивая фьючерсами на цинк, - конечно
же, оказали влияние на все финансовые
рынки. Особенно ощутили это валюты
развивающегося рынка и некоторые
категории товаров.
Например,
крупнее всего среди 22 активов и
инструментов рынка, прослеженных
агентством Рейтер, выросли китайские
А-Акции (это акции, торгуемые только в
юанях на Шанхайской и Шенчженской
бирже), прибавившие 16%. Лидеры по снижению
— фьючерсы на нефть Brent, которые
по итогам квартала потеряли почти 14%.
Более половины из рассмотренных 22
позиций показали снижение.
В еврозоне, где возросла угроза дефляции, ЕЦБ ослабил свою валюту и смягчил монетарную политику до исторических уровней. По отношению к евро доллар сейчас небывало высок. По сравнению с иеной «зеленый» тоже обновил многолетние максимумы. Добавим сюда недавние пляски с бубном, которые демонстрировали валюты вокруг шотландского референдума — мы увидим, что серьезно лихорадило и фунт. Изменчивость курсов основных мировых валют в третьем квартале, в итоге, была беспрецедентной. Краткосрочные колебания (особенно это касается фунта) побили все среднегодовые рекорды.
Что будет?
Главное, от чего будут зависеть тренды четвертого квартала, — вопрос о том, насколько инвесторы будут сохранять коллективную веру в то, что американская экономика будет и дальше выигрывать у своих коллег и в то, что ФРС скоро поднимет процентную ставку. Если вера эта будет достаточно сильна и на рынке не начнут преобладать пессимистические настроения — доллар будет усиливаться и дальше.
Директор по
глобальному стратегическому развитию
Morgan Stanley, Ханс
Редекерт, комментирует ситуацию: «Высокая
волатильность станет особенностью
ближайших месяцев, потому что доллар
продолжает расти. Финансовый мир не
состоит из изолированных друг от друга
частей — в рассинхронизированной среде
обменный курс автоматически оказывается
в центре внимания — потому что он
выполняет своеобразную амортизирующую
роль между разными валютами, передает
импульсы движения».
Развивающиеся рынки перестанут развиваться?
Сильный
доллар и растущая волатильность - дурное
предзнаменование для развивающихся
рынков, потому что инвесторы становятся
всё менее склонными к риску. Они
предпочитают разместить свои средства
на относительно безопасных и поэтому
более привлекательных развитых рынках
— таких, как США. Соответственно, поток
инвестиций в развивающиеся рынки будет
продолжать неуклонно падать, равно как
и их валюты.Большинство
валют развивающихся стран пострадали
в III квартале. Например,
бразильский реал достиг шестилетнего
минимума в понедельник: его падение
составило порядка 10% в течение квартала.
Последние месяцы года, скорее всего,
будут характеризоваться точно такими
же движениями.
Jamie McGeever, обозреватель Reuters. Адаптированный перевод - Aleksandr_Baht.