Подробно про фундаментальный анализ рынка форекс

Фундаментальный анализ применим не только к рынку Форекс, но и ко всем финансовым рынкам. Но особенность его в том, что применительно к каждому рынку он изучает различные аспекты. Например, касаемо рынка Форекс он изучает финансовые, политические и экономические факторы международного масштаба. Но помимо этого он изучает также связи этих факторов, и уже на основании этого делаются выводы о дальнейшем поведении рынка.

Получается, что те, кто используют фундаментальный анализ рынка Форекс, имеют возможность сегодня увидеть то, что большинство увидит только завтра. Причем, завтра большинство увидит все это только через призму технического анализа. Графическое отображение цен дает возможность провести технический анализ, но суть в том, что прогнозы в данном случае будут не столь дальновидными, как в случае использования фундаментального анализа рынка Форекс. Но нам, трейдерам, необходимо иметь возможность делать правильные прогнозы на завтрашний день, чтобы получать прибыль.

Но за много лет торговли на рынке Форекс я все-таки понял, что одним из наиболее сильных факторов, влияющих на положение дел на рынке Форекс, являются новости.

Есть два вида новостей: неожиданные и случайные

Новости случайные и неожиданные

Такими новостями, как правило, считают новости политического и природного происхождения. В некоторых случаях, но гораздо реже, сюда относят экономические новости. Например, если пройдет информация о том, что в России в ближайшем будущем будет политическая нестабильность, то это отразится на курсе евро. А именно – будет наблюдаться падение евро. Причина? Просто экономика России и Европы находятся в тесной взаимосвязи. Но самым сильным фактором, способным привести к серьезным изменениям на рынке, являются войны. Далее идут события, которые не зависят от людей: ураганы, землетрясения, какие-либо другие стихийные бедствия. Все эти события могут значительно ослабить экономику той страны, в которой происходят эти действия. Причина ослабления банальна – на восстановление потерь потребуются немалые средства. А это в свою очередь приведет к усилению инфляционных процессов.

Новости планируемые и ожидаемые

В первую очередь к новостям данного типа относят экономические новости. В редких случаях – политические. Экономические новости, как правило, включают в себя заявления видных политиков относительно перспективы развития финансовых дел в конкретно взятом регионе, либо любые другие прогнозы относительно ключевых макроэкономических показателей положения дел в национальной экономике. Все заявления подобного характера способны оказать серьезное влияние на уровень валютного курса.

Кстати, советую обратить внимание на такие новостные агентства как Dow Jones Newswires, Bloomberg, reuters, Bridge, Прайм-ТАСС. Это те компании, которые профессионально занимаются подготовкой к выпуску актуальных новостей со всего мира. Но в большинстве своем публикуется макроэкономическая статистика, которая берется из публикаций национальных статистических органов. Например, в США этим занимается статистическое бюро при министерствах. Основное преимущество получаемых из этих источников данных заключается в том, что вся информация является актуальной. В рабочие дни идет трансляция прогнозов экономистов, а также исследовательских центров о планируемых данных национальной статистики. Причем, обязательно указывается время публикации этих данных, и приводятся сравнительные данные за предыдущий период.

Должен вам сказать, что данные, публикуемые этими агентствами, пользуются бешеным спросом. Каждый день десятки тысяч участников финансовых рынков отбирают необходимые данные, и подвергают их тщательному анализу. И уже на основе полученных данных делается прогноз относительно будущего развития событий на валютном рынке.

Как правило, в большинстве случаев на финансовых рынках, где приоритет отдается американскому доллару, наибольшее влияние имеют новости из США, и новости, которые касаются экономики США.

На валютный курс влияют два временных аспекта:

• Долгосрочное влияние. В данном случае тренд изменяется в долгосрочном плане, от одной недели до нескольких лет. Это может случиться благодаря воздействию фундаментальных факторов, благодаря которым определяется состояние экономики страны. А для трейдера очень важно правильно уметь определять будущее развитие событий, так как это позволяет открывать стратегические позиции. Если возникает желание прогнозировать средне- и долгосрочные периоды, то в данном случае принимаются во внимание статистические индикаторы за временной отрезок от месяца и выше

• Краткосрочное влияние. В данном случае воздействует опубликованный статистический индикатор. В некоторых случаях возникает давление на курс благодаря выходу неожиданной новости. Ситуация на рынке, когда все становится непредсказуемым благодаря выходу такой новости, может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Краткосрочное влияние оказывают индикаторы, которые предназначены для определения ситуации на коротких временных интервалах

Помимо этого существует три варианта влияния случившегося фундаментального события на рынок:

• Все ожидания рынка всегда будут оправдываться. В таком случае движение цены не будет корректироваться значительными изменениями

• Ожидания рынка не будут оправданы лишь потому, что происходит какое-то событие на рынке. Т.е. в тех случаях, когда рынок по какой-то причине недооценивает этот фактор. В таких случаях цена будет продолжать свою динамику, а в момент выхода новости этот процесс значительно ускорится

• Ожидания рынка не будут оправданы, даже более того – будут полностью ошибочными. В таких случаях необходимо рассчитывать на то, что будет значительное изменение курса в противоположном направлении. Перед тем, как будет изменяться направление динамики, в некоторых случаях приходит время осмысления рынком того, что происходит в данный момент

Но бывают случаи, когда фундаментальный анализ рынка форекс показывает, что новость противоречит той ситуации, которая складывается на рынке. В таких случаях необходимо учитывать, что подобная ситуация не будет длиться слишком долго. Как правило, это продлится от одного до нескольких часов. А в тех случаях, когда фундаментальные факторы наоборот подтверждают тренд, то стоит ожидать ускорения тренда, и в конечном итоге все это закончится откатом.

Как правило, прогноз экономического показателя обычно уже известен, поэтому необходимо дождаться его публикации, после чего рекомендуется сравнить, какие были прогнозы, и что получилось на самом деле. В тех случаях, когда мы делали прогноз относительно развития ситуации на рынке, и он оправдался, то сильного «шторма» не следует ожидать. Про такие случаи говорят, что «рынок до этого дисконтировался» на это значение показателя, и все движения уже произошли. А сама реакция валютного курса на ту новость, которая вышла, будет определяться той долей рынка, которая уже до этого «заложилась» на значение этого показателя.

Если говорить в общем, то фундаментальные факторы оцениваются с двух позиций:

• С позиции того, каким образом новость воздействует на официальную учетную ставку

• С той позиции, в каком состоянии на данный момент находится экономика страны

<<<Ниже пойдет речь о тех фундаментальных факторах, на которые я бы рекомендовал обратить внимание в первую очередь>>>

ВВП – валовой внутренний продукт

Я думаю, что все уже, наверное, слышали про этот показатель, но не все знают, в чем его суть. Так вот, ВВП является одним из основных показателей, по которым можно судить о положении дел в стране. ВВП состоит из менее крупных экономических индикаторов, благодаря которым в совокупности получается более-менее ясная картина происходящего в стране.

Каждый, кто проводит фундаментальный анализ рынка форекс, должен знать, что между изменением показателя ВВП и валютного курса есть сильная зависимость. Она заключается в том, что когда будет расти показатель ВВП, то в это же время будет расти валютный курс. Рост ВВП означает, что экономика страны находится на подъеме, что все хорошо. А хорошо то, что растет промышленное производство, растет приток зарубежного капитала в экономику страны, увеличивается объем экспорта и т.д. Когда растут объемы экспорта, а в национальную экономику вливаются новые инвестиции, то на финансовых рынках повышается интерес к национальной валюте этой страны. А рост интереса означает рост валютного курса.

Но постоянный рост ВВП – это тоже не есть хорошо. Если на протяжении длительного времени он будет расти, то это приведет к «перегреву» экономики. А вслед за этим последует рост инфляционных процессов. И в конечном итоге будут повышены процентные ставки. Это считается действенной антиинфляционной мерой. ВВП рассматривается как индекс по отношению к предшествующему периоду рассмотрения. А также в некоторых случаях как абсолютное значение суммы цен на все услуги и товары, которые были произведены в стране.

Предположим, вы хотите провести фундаментальный анализ рынка форекс. Вы анализируете рынок, и узнаете, что сделан прогноз по сильному снижению показателя прироста ВВП в США от 1,2 до 0,4% за квартал. Конечно, стоит учитывать, что на данный период времени это всего лишь прогноз, но все равно вы увидите, что именно в это время большинство трейдеров начнут избавляться от долларов. А это приведет к тому, что курс доллара будет падать.

Предположим, что вы торгуете на финансовом рынке, и в определенный момент времени вам стало известно, что прогнозируется быстрое снижение показателя прироста ВВП США с 1,2 до 0,4% в квартал. Конечно, на данный момент нет никаких оснований, что так оно и будет, потому что это всего лишь прогноз. Но, тем не менее, в большинстве случаев это приведет к тому, что инвесторы начнут избавляться от долларов, а это, в свою очередь, приведет к тому, что курс доллара снизится. В том случае, если их доля в общем объеме рынка будет большая, то в то время, когда будут опубликованы данные, рынок отреагирует таким образом, какая будет цифра показателя.

Здесь остановлюсь немного подробнее. В том случае, если реальный прирост ВВП будет не более 0,1% (т.е. эта цифра будет ниже той, которую все ждали), то, скорее всего, курс доллара будет и дальше идти вниз. Но если произойдет то, чего все ждали, т.е. значение ВВП вырастет на 0,4%, то, скорее всего, рынок останется в том же положении, что и был до этого. Т.е. не будет никакой реакции. Если прирост ВВП составит 0,9%, то курс доллара должен повыситься, но незначительно. Если прирост ВВП будет большим, причем, будет такая цифра, которую не ожидал рынок, то в данном случае многие совершенно иначе будут воспринимать текущую экономическую ситуацию, и валютный курс значительно вырастет.

Уровень учетных процентных ставок

Этот показатель также именуется как Real Interest Rates. Рекомендую всегда обращать на него внимание, потому что он очень важен для фундаментального анализа рынка форекс. Благодаря этому фактору можно определить, насколько доходно инвестирование в экономику отдельно взятой страны.

Стоит учитывать, что изменение процентных ставок и валютных курсов зависят друг от друга, и когда будет меняться один из показателей, то одновременно с этим будет меняться и другой. В том случае, если будет наблюдаться рост процентных ставок, то это подтолкнет вверх валютный курс. Кстати, заметьте, что когда мы говорим о ставках, то в данном случае имеются в виду реальные процентные ставки, представляющие собой номинальный процент минус процент инфляции.

Если анализировать более тщательно, то можно проследить зависимость в формировании курса валют. Здесь важную роль играет разница процентных ставок между различными регионами. Эта разница называется процентным дифференциалом. В том случае, если в двух странах будет одинаковый уровень реальных процентных ставок, что будет говорить о том, что инвестиции в экономику дают одинаковую отдачу, то если в одной из стран повысят уровень учетной ставки, это будет означать, что валюта этой страны будет более привлекательна для инвесторов, а, значит, курс этой валюты будет расти.

Уровень безработицы

Занятость может рассматриваться в двух ракурсах: либо как число работающих людей на фоне общего количества трудоспособного населения, либо как показатель уровня безработицы. Показатель безработицы — Unemployment Rate – как правило, выражается в процентах.

Кроме того, есть и обратная зависимость изменения уровня безработицы и курса валют: в том случае, если уровень безработицы будет расти, то курс валют будет снижаться. Сегодняшние реалии таковы, что безработица не может быть на нулевом уровне. В любое время будет существовать безработица: структурная, фрикционная или сезонная. Сегодня в любой стране есть оптимальные данные по эффективной безработице. То есть, это те данные, при которых экономика страны будет демонстрировать рост. Если приводить конкретные примеры, то сегодня это цифра от 3% до 7% от общего количества трудоспособного населения. Правда, с оговоркой на конкретную страну.

Уровень инфляции

Слово инфляция пришло к нам с Запада, и происходит от английского Inflation. Это означает процесс обесценивания национальной валюты. Инфляцию измеряют в темпах роста цен. Существует два показателя изменения уровня цен:

• PPI (Producer Price Index) – индекс изменения производственных цен. Относится к большим партиям товаров. С помощью данного индекса можно оценить, как изменяются цены на «корзину» товаров, которые были созданы в промышленности. Producer Price Index подразделяется на две части. Первая – это цена на входе, вторая – готовая продукция или цена на выходе. Второй показатель содержит цену рабочей силы. С его помощью можно оценить, какой на данный момент существует уровень инфляции, который связан с изменением цены на рабочую силу. Индекс PPI будет более правильным в том случае, если при его расчете не учитывается энергетическая и пищевая отрасли. Кроме того, в расчет не берутся цены на импортные товары. В целом, стоит учитывать этот показатель, потому что он оказывает существенное влияние на финансовый рынок

• CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен. С помощью данного индекса можно тщательно провести фундаментальный анализ рынка форекс, а именно посмотреть, насколько меняется уровень розничных цен на все произведенные товары и услуги. Consumer Price Index также будет более точным, если, как и в предыдущем индексе, не учитывать пищевую и энергетическую отрасли. Но при расчете данного индекса, в отличие от Producer Price Index берутся в расчет цены на импортные товары. CPI считается одним из самых важных показателей инфляции в стране. Но при проведении фундаментального анализа рынка Форекс желательно анализировать рынок в связке PPI+CPI

Теперь мы уже знаем, что степень инфляции и изменение валютного курса находятся в прямой связи друг с другом. Это выражается в том, что если будет расти уровень инфляции, то валютный курс будет снижаться.

Платежный и торговый баланс

Этот показатель состоит из:

• платежного баланса (payments balance или payment deficit)

• торгового баланса (trade balance или trade deficit)

Давайте разберемся, что такое платежный и торговый баланс. Платежный баланс – это соотношение между общим количеством платежей, которые приходят из-за границы, и общим количеством платежей, которые уходят за границу. В том случае, если объем приходящего капитала больше объема уходящего капитала, то считается, что платежный баланс является активным. Его также называют положительным сальдо. В том случае, если наоборот, то сальдо считается отрицательным. Соответственно, платежный баланс будет считаться пассивным. Изменение валютного курса и платежный баланс неразрывно связаны друг с другом. В том случае, если платежный баланс будет снижаться, то это приведет к снижению валютного курса. А если будет положительное сальдо, то это даст толчок к росту валютного курса.

Торговый баланс

Тб является соотношением между общей суммой цен товаров, которые импортируются в страну, и суммой цен товаров, которые были вывезены за пределы страны на экспорт. В том случае, если стоимость товаров, которые были вывезены из страны, превышает стоимость товаров, которые были ввезены в страну, то считается, что это положительное сальдо торгового баланса. Компании, которые занимаются экспортом товаров за пределы государства, получают выручку в иностранной валюте, а затем производят ее конвертацию в национальную валюту. За счет этого национальная валюта получает толчок. То есть, ее курс начинает расти. Поэтому и получается зависимость. В том случае, если будет расти торговый баланс, то будет расти и валютный курс.

В том случае, если сумма всех товаров, которые были ввезены в страну, будет больше суммы товаров, которые были вывезены из страны, то возникает дефицит торгового баланса. Это называется отрицательным сальдо. Когда возникает такая ситуация, то компании, занимающиеся импортом, будут продавать национальную валюту, и покупать иностранную, потому что у них возникает необходимость приобретать зарубежные товары. Это, в свою очередь, приводит к понижению валютного курса. Поэтому и возникает зависимость: торговый баланс будет неуклонно снижаться, а валютный курс также будет падать.

Индекс промышленного производства

Если на английском, то получается Industrial production. Это еще один из наиболее важных индикаторов, с помощью которых можно отследить состояние национальной экономики. Причем, оценить объективно. С помощью индекса можно отслеживать уровень изменения объема выпуска промышленного производства. Это основное. В качестве дополнительного показателя отслеживается также состояние коммунальных услуг в стране по той же схеме, что я для промышленного производства. Всегда, когда меняется данный индекс, то на валютном рынке происходят значительные изменения. Когда данный показатель демонстрирует рост, то это приводит к неизбежному росту курса национальной валюты.

Индекс ведущих индикаторов

Происходит от английского Leading indicators index. Определяется как средневзвешенный индекс таких данных как число заявок на получение специальных пособий по безработице, заказы производственного характера, данные по денежной массе, данные по средней рабочей неделе, данные по недвижимости, стоимость наиболее популярных акций, индекс доверия потребителей. Данный показатель важен в долгосрочной перспективе, потому что на его данных инвесторы ориентируются на временной период от 6 месяцев и дольше. То есть, проанализировав Leading indicators index, можно сделать долгосрочные выводы относительно перспектив развития экономики. Кроме того, считается, что если индикатор будет отрицательным на протяжении трех месяцев, то это будет говорить о том, что экономика потихоньку ослабевает. А если будет наблюдаться увеличение индекса, то это приведет к росту национальной валюты. Но стоит учитывать, что данный индикатор оказывает ограниченное влияние на курс национальной валюты. Все дело в том, что данные по индикатору появляются только через месяц после отчетного периода. А в это время уже все основные фундаментальные показатели опубликованы. Поэтому индикатор может лишь незначительно повлиять на сложившуюся на рынке ситуацию.

Индекс делового оптимизма

Конечно, не во всех странах принимается во внимание данный индекс, но, во всяком случае, в большинстве развитых государств часто смотрят именно на этот индекс. Он рассчитывается на основе опросов ведущих бизнесменов, а также руководителей разного звена по поводу, что они думают о текущем состоянии дел в экономике.

Например, в США это NAPM, что расшифровывается как индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров. Данный индекс представляет собой информацию, которая была получена в результате опроса менеджеров по закупкам. Правда, о состоянии экономики данный индекс говорит лишь косвенно. Данные, полученные при помощи данного индекса, позволяют оценить изменения в области новых производственных заказов, ситуацию на рынке труда, объемы промышленного производства. Если данные индекса ниже отметки 45-50, то это означает, что в экономике намечается определенный спад. Правда, в большинстве случаев реальные изменения данного индекса происходят не по причине фундаментальных факторов, а в результате психологических факторов. Кроме того, необходимо учитывать, что объем промышленного производства не является причиной потребительского спроса. Благодаря такой особенности большинство трейдеров относятся к данному индикатору с опаской. Связь изменения индикатора с изменением курсов валют наблюдается в том, что в случае роста индекса будет расти и курс доллара.

Вообще, когда проводится фундаментальный анализ рынка форекс, стоит учитывать, что наибольшее влияние на рынок оказывают те новости, которые еще не нашли своего подтверждения. То есть, здесь сказывается фактор ожидания. Главное – не нужно считать, что если есть какой-то фактор, то он обязательно изменит состояние рынка. Дело в том, что одно и то же событие разными участниками валютного рынка может восприниматься по-разному. Ну, и кроме того существует много других фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рынок. Рынок необходимо оценивать по преобладающим факторам, взвешивая все «за» и «против». Превалирующая точка зрения должна рассматриваться как истинная.

Статистические индикаторы можно рассматривать по-разному. Для наглядности мы приведем следующие примеры:

• если будет увеличиваться CPI и PPI, то большинство трейдеров придут к выводу, что в будущем, скорее всего, ужесточится денежная политика. Кроме того, не исключается рост процентных ставок. Все это повлияет на валютный курс – он должен вырасти. Конечно, будет и другая часть трейдеров, которые посчитают, что текущая ситуация на рынке – это всего лишь инфляционные процессы, которые приводят к падению экспорта. Следовательно, ухудшается экономическая ситуация в стране, ну, и как следствие, падает валютный курс

• если будет наблюдаться рост ВВП, то большинство трейдеров придут к выводу, что экономика страны находится в фазе роста, а, значит, курс будет расти. Другие трейдеры скажут наоборот, что экономика перегреется, а это будет означать, что будет расти уровень инфляции и импорта. В конечном итоге, все это приведет к падению курса валюты

В такой ситуации получается, что очень сложно правильно открыть позицию, потому что есть две позиции участников валютного рынка. Поэтому нужно действовать таким образом, чтобы находить преимущественное мнение трейдеров, и уже ориентироваться на него. Как это делать? Здесь есть много факторов. Необходимо анализировать различные публикации, обзоры в финансовых блогах, общаться на тематических форумах и с другими трейдерами. То есть, все, что нужно сделать трейдеру в данных условиях, это просто присоединиться к движению курса, которое будет продиктовано мнение абсолютного большинства трейдеров, торгующих на рынке.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Сегодня фундаментальный анализ рынка форекс – это достаточно сложный процесс, потому что на цену могут в одно и то же время воздействовать множество факторов. И самое главное, что каждый из этих факторов может противоречить друг другу. Но преимущество фундаментального анализа рынка форекс заключается в том, что трейдер, который умеет его правильно делать, всегда будет в курсе всех событий. Но лучше, если вы будете использовать фундаментальный анализ совместно с другими видами анализа финансовых рынков.