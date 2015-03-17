Цены на золото к вечеру отскочили от минимума сессии

Во вторник вечером золото упало до самого низкого уровня за три месяца, когда были опубликованы данные по жилищному сектору США. Согласно отчетам, в феврале объем совершенных закладок строительства нового жилья в США резко снизился, тогда как число разрешений на строительство превысило прогнозы — в итоге картина на рынке жилищного сектора демонстрируется явно неоднозначная.

Фьючерсы на золото к 16:15 мск упали до отметки $1143 за унцию, но затем пошли в рост и к 17:13 мск торговались уже на уровне $1154,40 за унцию. Скорее всего, теперь фьючерсы поддержат на уровне $1146,50, а сопротивление они получат на отметке $1165,70.

Министерство торговли США заявило, что в феврале 2015 года число закладок новых фундаментов в США сократилось на 17,0% - до 897 тыс. с январских 1,081 млн единиц. Отчет также показал, что число выданных разрешений на строительство в прошлом месяце выросло на 3,0% - до 1,092 млн с январских 1,060 млн. Аналитики ждали снижения на 0,5%.

Однако инвесторы пока боятся открывать новые длинные позиции накануне заседания Комитета по денежной политике ФРС, которое начнется сегодня вечером. Рынок ждет итоги заседания Федеральной резервной системы, чтобы узнать, не отказался ли банк от своего намерения быть «терпеливым» в отношении сроков подъема ставки.

В это время фьючерс на серебро с поставкой в ​​мае подрос на 0,18% - до отметки $15,645 за тройскую унцию.