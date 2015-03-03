Доллар снижается против корзины основных валют

Доллар немного отступил от вчерашнего 11-летнего максимума против корзины основных валют, индекс доллара скользнул вниз на 0,1%.

В центре внимания на валютных рынках сегодня — осси, который подпрыгнул после того, как Резервный Банк Австралии не стал изменять процентную ставку и оставил ее на рекордном минимуме в 2,25%. Пара AUDUSD сейчас, на 10.07 мск торгуется на уровне 0,7833, прибавив 0,86% к значению предыдущего дня. Правда, отскок австралийца может оказаться временным явлением, поскольку Банк Австралии рано или поздно вынужден будет снизить свою ключевую ставку, чтобы защитить экономику от спада инвестиций в горнодобывающую промышленность и вялых внутренних движений.



Также доллар встретил давление в паре против иены: комментарий Эцуро Хонды, экономического советника японского премьера, гласит, что доллар/иена может быть сейчас «на верхней границе зоны комфорта». Эти слова сбили доллар с трехнедельного максимума в 120,27 ¥, и теперь USDJPY торгуется на уровне 119,62. Канео Огино, руководитель Global-info Co (Токио), указал на то, что еще один фактор давления на пару USD/JPY — сегодняшний откат котировок акций японских компаний: Nikkei закрылся на понижении в 0,06%. Подобные движения всегда давят на доллар, поскольку поддерживают иену. «Однако это всё — исключительно краткосрочные факторы на продажу. USDJPY остается в прочной долгосрочной перспективе восходящего тренда», — говорит Огино.

Пара EURUSD между довольно бодро вышла из шестинедельного минимума в 1,1160 к уровню $ 1,1210.