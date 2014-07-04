Пятничные советы: покупайте Boeing, следите за золотом и не надейтесь на нефть

Аналитики брокерских компаний предлагают обратить внимание на компанию Boeing, которая за последний месяц очень серьезно упала, продемонстрировав самый низкий уровень за последние два месяца. В итоге акции компании двигались не так стройно, как широкий индекс S&P 500. Впрочем, эксперты считают, что сейчас грядет плавное восстановление темпов роста экономики в мире, а вслед за этим выправится и Boeing. Возможно, сейчас самое время заняться его акциями и войти на этот рынок лонгами. Фактор для поддержки ценных бумаг «Боинга» - серьезное количество предварительных заказов на новые «Лайнеры мечты», которые скоро начнут выпускаться в компании. Соответственно, в ближайшие годы ожидается существенный рост прибыли. Сейчас в результате падения акция стоит 138 долларов, но с началом роста ожидается переход в область 157,5 долларов.

На товарно-сырьевых рынках — движения, которые вполне логичны и которые не могли не произойти. Золото отреагировало на позитивную американскую статистику и грустно поползло на прежние сниженные позиции: восстановление экономики не на руку этому металлу, который начинает резко взмывать вверх, когда инвесторы не доверяют другим инструментам. Аналитики советуют на следующей неделе обратить пристальное внимание на отчет по розничным продажам в США. В зависимости от его оптимистичности, может меняться цена на золото.

Нефть остается под давлением, и каких-либо факторов в ее пользу маловато: в Ливии открыты два нефтяных экспортных терминала, а в Ираке зона добычи «черного золота» пока остается действующей и свободной от боевиков. Форсмажорный фактор снижения нефти — и ураган «Артур», который уменьшит спрос на бензин (люди ограничат поездки на автомобилях: ураган — не лучшее время для активных путешествий).

Что касается валютного рынка, то события здесь привязаны к публикации разнообразных отчетов. Так, в американской занятости появились 288 тысяч рабочих мест. Этого явно не хватило, чтобы пробить порог 1,36 в паре EUR/USD, зато обновило диапазон USD/JPY. Возвращение доллару сильных позиций — вполне ожидаемая и дальше тенденция. В пользу этого говорит и рекордное снижение безработицы, и возросшая средняя заработная плата. Но вот что касается пары GBP/USD — здесь фунт на коне, и его среднесрочные перспективы — повышение порога этой пары до 1,7250.

Впрочем, сегодня динамика валютных пар будет очень слабой, потому что в США празднуется национальный праздник — День Независимости.



