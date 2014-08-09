15 загадок миллиардеров и проверка на широкомыслие

Однозначно, миллиардер - это не статус и не финансовое состояние. Быть миллиардером - это признак широкомыслия и государственного ума, а также умения находить нестандартные ответы. Я сделал подборку самых распространенных загадок "от миллиардеров", на которые они отвечают как дважды два. А ты сможешь? Ответы опубликую в завтрашнем посте ;)



1. Один корейский миллионер предложил 2 миллиона долларов правительству Великобритании за эксклюзивное право отстрела некоего животного. При этом он обещал взять на себя все расходы на операцию (это около 100 млн долларов) . Но англичане отказались. Какое это было животное?

2. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на противоположный берег. Как?

3. Росло четыре березы,

на каждой березе по четыре больших ветки,

на каждой большой ветке по четыре маленьких ветки,

на каждой маленькой ветке по четыре яблока.



Сколько всего яблок?

4. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько нужно одной кошке, чтобы поймать одну мышь?

5. Ты спрыгнул с десятиметровой лестницы, но не ушибся. Почему?

6. Ты — летчик самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя пересадками в Париже. Вопрос: как фамилия летчика?

7. Ты входишь в темную комнату. В комнате есть газовая плита, керосиновая лампа и свечка. У тебя в кармане коробок с одной спичкой. Вопрос: что ты зажжешь в первую очередь?

8. Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут два таких термометра?

9. Один шофёр не взял с собой водительские права. Был знак одностороннего движения, но он двинулся в обратном направлении. Полицейский это видел, но не остановил его. Почему?

10. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла 300 метров. Как ей это удалось?

11. В лесу заяц. Пошел дождь. Вопрос: под каким деревом заяц спрячется?

12. Бизнесмен купил лошадь за $10, продал ее за 20 долл. Потом он купил ТУ ЖЕ САМУЮ ЛОШАДЬ за 30 долл., а продал за 40 долл. Вопрос: каков суммарный доход бизнесмена от этих двух сделок?

13. Кто ходит сидя?

14. Друг другу на встречу идут 2 человека. Оба совершенно одинаковые (предположим, клоны Джастина Бибера). Вопрос: кто из них первый поздоровается?

15. Летела стая уток: две впереди, две позади, одна посередине и три в ряд. Сколько их всего?