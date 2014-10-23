Миллиардером можно стать в пяти отраслях

На фоне последних новостей о том, что Уоррен Баффетт продолжает терять деньги (на сегодня его убытки от падения акций за три дня составили уже $2,52 млрд), продолжают появляться материалы-советы для инвесторов. Недавно Reuters подсчитало, сколько всего в мире миллиардеров и на чем они сделали свое состояние.

Баффет, как и 20% миллиардеров, «сколотил» свои деньги на финансах. По данным издания, в мире сейчас всего 2325 миллиардеров и в их владении сосредоточено 4% мирового богатства. В какой же сфере деятельности они так преуспели?

Оказывается, если верить последнему отчету исследовательской компании Wealth-X, около 13% миллиардеров большое состояние получили в наследство, еще 27% стали миллиардерами, когда успешно вложили это унаследованное богатство. Остальные же 60% состояние свое сделали сами. Еще в исследовании утверждается, что повысить благосостояние можно почти во всех отраслях, но есть те, в которых миллиардеры появлялись наиболее часто. Итак, эта пятерка:

1. Финансы, банки и инвестиции

2. Промышленность

3. Недвижимость

4. Текстиль, одежда и товары премиум-сегмента

5. Социальные организации

Говорить про финансовую сферу бессмысленно, тут и так все понятно, но интереснее будет сфера промышленная. И тут, скорее всего, на успешность хорошо повлияла глобализация. Дело в том, что нигде в мире больше не развит так хорошо финансовый рынок, как в США, а потому инвесторы и бизнесмены переходят в промышленность. Крупные бизнесмены проводят экспансию на другие мировые рынки, в том числе и развивающиеся. И львиная доля миллиардеров заработали свои миллиарды как раз в промышленности в странах Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Получается, вывод у нас один: хочешь стать миллиардером — нужно идти на Уолл-стрит или строить промышленность на развивающихся рынках.