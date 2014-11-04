Только представьте, если бы миллиардеры тратили в день хотя бы $1 млн на любые нужды. Некоторым из них потребовалось бы 200 лет, чтобы потратить все свои деньги! Богачи увеличивают свое состояние с фантастической скоростью, и они это прекрасно знают. Есть такие, кто зарабатывает почти полмиллиона долларов каждую минуту.

По некоторым подсчетам, каждый день состояние 85 богатейших людей планеты увеличивается на $668 млн. По крайней мере, так точно было в период с марта 2013 по март 2014 года.

Можно радоваться за них, но больше всего такой рост богатства говорит об опасных признаках растущего неравенства доходов. Согласно новому отчету Oxfam, который рассказывает нам, сколько на самом деле накопили богатые люди, например, Билл Гейтс имеет в своих запасах около $76 млрд. Если этот самый богатый человек будет тратить $1 млн ежедневно, то ему на это потребуется 218 лет. Но что еще сложнее — деньги-то эти не закончатся, потому что даже минимальная ставка обеспечивает ему $4,2 млн каждый день. Надо оговориться, что Гейтс — один из немногих миллиардеров, кто жертвует большую часть своего состояния на благотворительность.



Сколько лет миллиардеры будут тратить свое состояние при расходах $1 млн в день, источник - vestifinance.ru



Но разрыв между богатыми и бедными за последние десятилетия только растет. Так, по данным исследования Стэнфордского центра по проблемам бедности и неравенства, разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в США начал расти в 1980-е гг., а с 1990-х гг. эта тенденция ускорилась. 2014 году число миллиардеров в мире выросло в два раза.

По мнению экспертов, неравенство доходов сильно влияет на мировую экономику и общество в целом. И это можно исправить. Например, ввести налог на богатство. Даже налог в 1,5% сможет спасти 23 млн жизней в беднейших странах, так как эти деньги можно вложить в здравоохранение, которое этим людям просто недоступно. Более того, такой налог по итогам 2014 г. позволил бы устроить каждого ребенка в школу, а медицинское обслуживание стало бы доступно даже в самых бедных странах.

Как ни странно, но миллиардеры сами не против такого налога - Уоррен Баффетт и Джордж Сорос в прошлом уже призывали конгресс повысить налоги на наследство. Экономисты, конечно, только рады.

Понятно, что экономическое или имущественное неравенство часто приводит к политическому неравенству. Это ограничивает потенциальный рост и социальные проблемы - чем больше неравенство, тем сильнее необходимость социальных расходов и поддержки самых бедных.

Но самое интересное, что правительства стран это понимают. Например, благополучная, казалось бы, внешне Саудовская Аравия, тоже сталкивается с этой проблемой. У них около 50% населения моложе 20 лет, и они не могут найти работу, так как попросту в стране нет рабочих мест. И эта тенденция прослеживается во многих странах, хоть и может отличаться.