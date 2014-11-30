В какой стране живет больше всего миллионеров?

Как сообщает издание MarketWatch, штатом с самым большим количеством очень богатых граждан была признана Калифорния. При подсчете учитывались те, кто владеет состоянием больше $30 млн. Подсчетами занималась консалтинговая фирма Wealth-X.

В штате Калифорния проживает 13.445 миллионеров. Здесь их больше даже, чем в Великобритании (там «всего» 11.510 человек).

За последний год число сверхбогатых людей в штате увеличилось на 6%. Больше всего таких в Сан-Франциско (5.460) и Лос-Анджелесе (5.135).

Самая большая концентрация богачей в США — в городе Нью-Йорке: здесь 8.655 жителей владеют состоянием более $30 млн. Таким образом, штат Нью-Йорк в рейтинге идет после Калифорнии.

Быстрее всего растет количество богачей в Северной Дакоте — прирост на 14% в год. Хотя не удивительно, здесь всего-то на штат 80 миллионеров. Кстати, почти все из них заработали состояние на добыче сланцевой нефти.

Самый богатый человек в США - основатель Microsoft Билл Гейтс, он живет в штате Вашингтон.

Если сложить все деньги миллиардеров в мире, то получится $7,3 трлн. За последний год эта цифра увеличилась на 12%. В основном все благодаря США. Штаты - родной «дом» для большинства миллиардеров. Например, в 2014 году там появились 57 новых миллиардеров, если верить данным Wealth-X и UBS. В Азии и Латинской Америке с Карибским бассейном тоже «поставили» много богачей - 52 и 42 «новичка бизнеса» соответственно.