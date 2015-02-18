Стоит ли учиться трейдингу ???

Всем привет, уважаемые читатели блога, сегодня хотелось бы поговорить об одной из актуальных тем – обучение трейдингу. Меня периодически спрашивают нужно ли проходить обучение трейдингу, чтобы поднять свой уровень знаний, чему-то научиться, как найти учителя и т.п.





Для начала поговорим о том, стоит ли проходить обучение трейдингу. Однозначно могу сказать, что да. Я и сам в начале своего трейдерского пути проходил относительно дорогое (как для начинающего) обучение торговле. Сказать, что это мне прям что-то дало ощутимое – не могу . Т.к. чаще всего меня не устраивал чужой стиль торговли и, соответственно, мне было трудно торговать против своих взглядов на стиль трейдинга, поэтому в итоге на построении собственной системы предыдущие знания не сказались. Несмотря на это, деньги после прохождения обучения (и благодаря нему) с рынка я заработать смог, и именно это дало мне уверенность в успехе.





Дело в том, что мне всегда хотелось чего-то более универсального: чтобы систему можно было использовать на различных инструментах; чтобы торговать можно было одинаково как скальпинг, дейтрейдинг, так и среднесрок; и главное – чтобы для анализа было достаточно только графика цены. К сожалению, трейдеров, которые используют только данные критерии в своей системе, мало.





Поэтому спустя некоторое время после прохождения обучения трейдингу я решил самостоятельно решать задачу. И на данный момент понимаю, что сделал это не зря, т.к. как в то время, когда я начинал торговать, так и сейчас не появилось в интернете достойной и полноценной информации по чтению графика цены.





Но суть не в этом. Опираясь на свой опыт, описанный выше, я могу заключить несколько правил, придерживаясь которых нужно подходить к поискам своего наставника:





- Ваше ожидание от системы должно соответствовать реальности. Нужно понимать, что система должна учитывать ваши особенности и ваши возможности, а не наоборот. Т.е. чтобы в будущем вам не приходилось корректировать свою жизнь под торговлю. Может быть такое, что вы захотели пройти уроки скальпинга, а через год устали от него и решили перейти в среднесрок. Но в среднесроке опыта и системы у вас нет, и доходы при этом, разумеется, упадут. А в худшем случае- перейдут в убытки.





- При прохождении и после обучения обязательно должна быть поддержка. Просто изучить материалы – это мелочи. А вот общение с торгующим трейдером даст неоценимый опыт.





- Ценник. Во-первых, ваши деньги за обучение не должны быть последними из ваших сбережений. Во-вторых, не надейтесь на принцип «чем дороже- тем лучше», т.е. «пройду-ка я обучение подороже, и, скорее всего, через месяц уже отобью всю сумму». Есть даже бесплатные материалы в сети, которые несут ценность бОльшую, чем различные обучения трейдингу за 50 т.р. и выше. В трейдинге, как и везде, дорогой – не значит хороший. В первую очередь уроки трейдинга дают пользу самому учителю, т.к. он вместе с учеником проходит заново все уроки рынка, поэтому задирать цену за обучение большого смысла не имеет.









- И самое главное. Будьте готовы в первую очередь спрашивать с себя – изучать материалы, повышать свой уровень знаний, вести дневники и статистику, гонять систему в тестерах и плеерах. Обучение трейдингу дает шанс на успех и сокращает время на развитие, но не делает его минимально возможным.