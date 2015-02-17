Альтернатива Форекс vs реальные биржевые рынки. Часть 3.

Объединяю мои ответы на некоторые вопросы касающиеся перехода с форекс на фондовый рынок. (Спасибо всем, кто задавал!) Ответы очень краткие, только по сути. Подробности при желании всегда можно найти в инете.



1. Работает ли тех. анализ на фондовом рынке. Да, ровно в той же мере, что и на форекс. Тех. анализ и возник на фондовом рынке ещё тогда, когда форекс и в помине не было. Если вам нравится торговать по ТА можете смело пробовать эту ТС на фондовом рынке. Отличия, конечно, будут, но не более, чем между разными инструментами на форекс. Если правильно выбрать инструмент на фондовом рынке - достаточно ликвидный и не загруженный роботами, то движения будут намного техничнее и плавнее, чем на любом форекс инструменте . Торговых стратегий для работы на фондовом рынке не меньше чем на форекс.

2. Можно ли работать с локами на фондовом рынке или на фьючерсах . Нет. Если вы сидите в убыточном шорте, то входя в лонг вы просто-напросто закроете свою позицию.



3. Что такое ФОРТС. ФОРТС - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Попросту - российский фьючерсный и опционный рынок. Так исторически сложилось, что рынок акций у нас называют ММВБ, ещё с тех пор, когда это были две разные биржи. Сейчас биржи слились, но названия и специализация пока осталось.



4. Фьючерс и спот. Суть понятия та же, что и на форекс. Спотовый - рынок акций, облигаций и сырья при сделках на котором право собственности возникает непосредственно в момент её совершения. Фьючерс, это обязательство поставить или выкупить товар или акцию к моменту окончания срока фьючерсного контракта.



5. Какое плечо на фонде дает брокер. При торговле на спотовом брокер действительно дает клиенту плечо, но условия его получения сильно отличаются от условий на форекс. Оно в разы меньше и получить его сложнее. Так что новичку о нем пока придется забыть. На ФОРТСе понятия плеча нет, но там сам принцип совершения сделок подразумевает списание с торгового счета трейдера не полной цены приобретаемого контракта, а её части. Часть эта называется гарантийным обеспечением (ГО) и колеблется в районе 10 % от цены контракта. ГО может меняться по решению биржи.



6. Как узнать ГО интересующего Вас контракта. Выбираете интересующий вас инструмент, прямо на сайте биржи и на открывшейся страничке видите все параметры контракта - ГО, шаг цены, размеры комиссий, а так же результаты торгов последней сессии. Скажем, ГО выбранного инструмента 1000 рублей, шаг цены 1 рубль. Сбор за совершение сделки - 1 рубль (что значит 1 рубль за вход и 1 за выход, итого на круг 2 рубля). Значит, имея на счету 10000 рублей вы можете зайти 10 контрактами. Взяв при этом 10 пунктов, вы заработаете 100 рублей, но 20 рублей отдадите бирже. Да, ещё нужно не забыть отдать комиссию брокеру! Она, обычно, такая же как и у биржи.



7. Сделки на бирже такие же виртуальные как и на форекс. Нет. Торгуя в ДЦ на форекс вы правда ничего не покупаете, а, скорее, совершаете пари с ДЦ о том, куда пойдет цена. Или какое движение цены ДЦ нарисует))) Покупая акции на фондовом спотовом рынке вы действительно становитесь владельцем актива. И уже при переносе позиции через ночь ваше имя автоматически попадает в реестр держателей в депозитарии. А значит у вас есть прочие права акционеров, вплоть до получения дивидендов. Та же историяс фьючерсами. При определенной степени разгильдяйства с вашей стороны и со стороны вашего брокера вы можете в определенный момент стать владельцем пары цистерн сырой нефти))) И не забывайте, при покупке фьючерса у вас списывается только 10% от их цены, так что вы будете обязаны доплатить разницу!))) В реале не так все страшно. Брокер просто принудительно закроет вашу позицию накануне даты экспирации (окончания) контракта фьючерса.



8. Как узнать ликвидность инструмента. На сайте биржи. Графа объём торгов именно то, что нужно, что бы оценить ликвидность. Чем инструмент более ликвидный, тем плавнее он ходит и тем легче войти или выйти именно по той цене, по которой вы хотите. По этому, по крайней мере, новичку лучше выбирать наиболее ликвидные инструменты. Фьючерс на индекс РТС исключение, он очень ликвиден, но начинать лучше не с него.



9. На западных рынках торговать сложнее чем на российском. Лично я думаю как раз наоборот. Западный рынок лично мне нравится большей техничностью. На росфонде для плавности движения не хватает ликвидности. Но начинать проще, все таки, с нашего, по причине меньшей цены входа, да и язык при освоении терминала и правил торговли играет важную роль.