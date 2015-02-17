Альтернатива Форекс vs реальные биржевые рынки. Часть 2.

Продолжая тему начатую ранее. Сегодня я расскажу о возможностях открытия демо счетов. К моему огромному сожалению, перевес в удобстве в сторону форекса. Открыть бессрочный демо счет на форексе можно прямо из терминала установленного у вас на компьютере. Очень удобно - слил один демо-счет, раз - и тут же можешь торговать на другом с такой же суммой! В жизни бы так...

Открытие демки на биржевых платформах совсем другое дело. Первым делом нужно сказать, что доступ к биржевым котировкам брокеры предоставляют через другие терминалы, во многом отличающиеся от господствующего на форексе МТ4. Терминал МТ5, пришедший на смену МТ4, хоть и сертифицирован РТС, однако на данный момент я слышал только о двух брокерах (БКС и Открытие), которые предоставляют через него доступ на срочный рынок ФОРТС. На бирже ММВБ МТ5 пока не сертифицирован. Именно в момент перехода с удобного и привычного МТ4 на более сложный биржевой терминал у большинства трейдеров возникают проблемы. Лично я перелазил на Квик со страшным скрипом и нежеланием. Правда теперь, Квик кажется мне вполне удобным и понятным.

Именно Квик наиболее распространенный терминал для торговли на РТС И ММВБ. У каждого брокера свой список предлагаемых клиенту терминалов, но Квик, я думаю, есть у всех.



С открытием демки на российской бирже дело обстоит несколько сложнее, чем на форексе. Демо-счет на Квике дают на ограниченное время, от одного до нескольких месяцев. Возможность продления в последующем зависит от доброты брокера - не у всех это разрешено. (Пару месяцев назад интересовался в БКС, там обещали продлевать. В Финаме точно не продлевают.) Ещё одна особенность с которой столкнулся лично я. На финамовской демке в Квике исторические данные полностью совпадали с реальными, а котировки за текущий день были "игрушечными". Принцип создания "игрушечного" потока котировок мне узнать не удалось, мой брокер сослался на то, что они идут с демо потока самой биржи. И, очевидно, там сводятся ордера демоторговцев открывших демку и разных брокеров, то есть происходит реальная биржевая торговля, но на игрушечных счетах. Однако, говорят, есть возможность открыть бессрочную демку на другом терминале в компании ITinvest. Причем организация демо счетов там отлична от демо на Квике, там можно пробовать свои силы на реальном графике. Минус этих демо-счетов - на них невозможно увидеть свою заявку в стакане. Значит, какой бы суммой вы не заходили, реакции рынка на ваш ордер не будет, то есть совсем как на форекс. :)



Утверждать с уверенностью какой терминал наиболее популярен на западных площадках не берусь, но лично мне наиболее симпатичен терминал NinjaTrader. Шикарный терминал. Понравился настолько, что в страхе перед Квиком даже заказал программу конвертации данных из Квика в Ниньзю. И анализ графиков делал именно в Ниньзе.



Демо счет для учебы на западных площадках тоже открывают с ограничение срока. Некоторые наши брокеры считают, что для этого достаточно 14 дней, западные дают больше. Кстати, только у нескольких наших брокеров я не встречал терминала NinjaTrader, для торговли на западе они предлагают другие терминалы.



Конечно, запреты на повторную регистрацию демо-счета достаточно легко обходятся. И настоящему интернет-индейцу не нужно рассказывать как чистить куки и кэш браузера и менять айпи. Но все равно это создает неудобства по сравнению с демо на форексе.



И, напоследок, ещё об одном распространенном заблуждении начинающих трейдеров. Бытует мнение, что открыть реал у брокера на настоящей бирже дорогое удовольствие. На самом деле на РТС-ММВБ сделать это реально в пределах 200 долларов. Например Финам сейчас открывает счета от 5000 рублей. И этой суммы вполне достаточно для торговли многими фьючерсами и акциями. Для примера, про эти финамовские счета я напишу в следующих частях этой серии постов.