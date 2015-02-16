Альтернатива Форекс vs реальные биржевые рынки. Часть 1.

Агрессивная реклама в интернете практически не оставляет шанса новичку в трейдинге выбрать другой рынок кроме форекса. Уже чуть ли не с каждого сайта нас приглашают в какой-нибудь ДЦ разными хитрыми методами открытой и скрытой рекламы. Обещая при этом если не сказочные доходы с первого месяца торговли, то уж безбедное существование точно. Я тоже учился на форексе. Но имея сегодняшний опыт с радостью заменил бы эту учебную площадку чем нибудь другим. Давайте разберемся, есть ли более интересная форексу альтернатива?



Для начала что такое форекс? На любом сайте посвященном форексу нас просветят, что форекс - это рынок межбанковского обмена валюты. Звучит круто. Сразу хочется заделаться трейдером именно на этом рынке и вершить судьбы валютных курсов.

Давайте разбираться дальше. Торговать на форексе нас приглашают в главным образом дилинговые центры. Дилинговые центры в абсолютном большинстве случаев не имеют доступ на реальный рынок форекс. Они покупают котировки у банков и брокеров имеющих туда непосредственный выход. И рисуют близкие к ним котировки на терминалах своих клиентов. Почему близкие? Потому, что ДЦ аккумулирует деньги клиентов на своих собственных счетах. И расплачивается в случае выигрыша клиента именно с них. То есть, по сути, является контрагентом трейдера открывшего счет в этом ДЦ. Тут надо сказать, что терминал МТ4, через который торгует абсолютное большинство трейдеров форекса, имеет программную возможность корректировать котировки даже для одного конкретного клиента. Например, рисовать сквизы съедающие стопы, проскальзывания, заставляющие открывать-закрывать позиции по худшей цене. Ну а в таком случае, зачем давать людям зарабатывать? И, судя по периодически сливающейся в интернет информации, ДЦ активно пользуются этой возможностью.



Периодически всплывает информация о банкротстве ДЦ или том, что тот или иной ДЦ под каким-нибудь предлогом не расплачивается со своим клиентом. Вернуть деньги при банкротстве ДЦ для клиентов становится очень проблематичным, ведь делается это путем реализации имущества и прочих активов юридического лица с которым у трейдера заключен договор. А этого добра на всех уж точно не хватит.





Однако, в последнее время появились предложения от ECN (Electronic Communications Network) брокеров. То есть, брокеров, которые предоставляют выход на электронную торговую площадку, где контрагентом трейдера будет являться уже не ДЦ, а другой более крупный игрок (поставщик ликвидности). Казалось бы проблема решена, заинтересованность брокера устранена, торгуй в своё удовольствие. Но все не так просто как казалось. Законодательная база и отсутствие контроля позволяет ДЦ имитировать работу на ECN-счете, так как проверить действительно ли это настоящий ECN-счет просто не возможно. Поставщик ликвидности, к стати может быть таким же обычным ДЦ и даже не факт что более крупным чем ваш, а значит при банкротстве так же не вернет вам ваши деньги! Котировки форекса отличаются от ДЦ к ДЦ, особенно на мелких таймфреймах!!!

НИ НА ОДНОМ РЕАЛЬНОМ БИРЖЕВОМ РЫНКЕ, БУДЬ ТО ФЬЮЧЕРСЫ ИЛИ АКЦИИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО КТО ВАШ БРОКЕР, КОТОРОВКИ НЕ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ДАЖЕ НА ОДИН ТИК!!! ЭТО ЧЕСТНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ !!!

НА ФОРЕКС МАНИПУЛЯЦИЯ КОТИРОВКАМИ ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА!!!

Здесь пришла пора сказать вот о чем. Абсолютное большинство начинающих трейдеров сливаются отнюдь не из-за козней коварных ДЦ, а элементарно от незнания законов движения цены, от неумения торговать. А торговля валютой отнюдь не облегчает задачу освоения торговли. Движения на валюте, в отличие от, например, большинства фьючерсов "дерганные" и, на мелких ТФ, где обычно и "обитают" новички, трудно прогнозируемые.

Поэтому, если уж выбирать форекс в качестве учебного средства, то учитесь торговать не на валюте, а на CFD (контракт на разницу) индексов, акций или металлов. Движения цены CFD на форексе практически совпадают с движениями цены фьючерсов на бирже. (В некоторых ДЦ вместо CFD присутствуют форварды)

Привыкайте к хорошему!))

О других, вне форексных, возможностях обучения трейдингу напишу в следующий раз. Успехов!