Где смотреть следы крупного игрока на рынке?
Аналитика и прогнозы

Где смотреть следы крупного игрока на рынке?

14 февраля 2015, 22:14
Aziz Aliev
Aziz Aliev
0
807

Находим “крупных игроков” и “умные деньги” на рынке не устанавливая ничего! Просто гуля по сайту!


Так как многие лентяи в том числе и я, нам просто лень скачивать различного рода терминалы или индикаторы для того, чтобы посмотреть следы крупного игрока на рынке. Именно поэтому мне пришла идея о написание этого поста.


Думаю было бы прикольно смотреть реальные объемы на нужный нам инструмент, допустим на фьючерс 6E (евро) не скачивая ничего, а лишь просто зайдя на сайт. И к счастью такой инструмент есть, нам нужно лишь начать пользоваться им.


Подробнее тут: http://alievtg.ru/blog/?p=26

#торговля, форекс, Forex, VSA, CME, объемы, alievtm, AlievTG