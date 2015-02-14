Где смотреть следы крупного игрока на рынке?

Находим “крупных игроков” и “умные деньги” на рынке не устанавливая ничего! Просто гуля по сайту!





Так как многие лентяи в том числе и я, нам просто лень скачивать различного рода терминалы или индикаторы для того, чтобы посмотреть следы крупного игрока на рынке. Именно поэтому мне пришла идея о написание этого поста.





Думаю было бы прикольно смотреть реальные объемы на нужный нам инструмент, допустим на фьючерс 6E (евро) не скачивая ничего, а лишь просто зайдя на сайт. И к счастью такой инструмент есть, нам нужно лишь начать пользоваться им.





Подробнее тут: http://alievtg.ru/blog/?p=26