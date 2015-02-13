Доллару щелкнули по носу, евро взял передышку, фунт на бычьей тропе

В пятницу, после слабых макростатистических данных в США, прекратил наступление на собственных коллег — таких как иена и евро. При этом рынок находится в напряженном ожидании дальнейшего развития событий вокруг переговоров о греческом долге. На момент 8.15 мск EURUSD торгуется на 1,1431; USDJPY стоит 118,52, иена отыграла еще 0,49%.



Доллар сбит против иены с пятинедельного максимума в 120,48 ¥, которого коснулся еще позавчера после хороших данных по американскому несельскохозяйственному сектору. Экономический оптимизм изрядно ослабел на слабой статистике по розничным продажам в США и безработице, вышедшей в четверг. Кодзи Фукая, руководитель одной из токийских инвесткомпаний, говорит: «Падение это показывает, что пара доллар/иена тяжелая, и рынок не в состоянии подолгу выдерживать достижения, которые не подтверждаются по последующим данным. Глобальная экономическая среда не поддерживает рисковые настроения».

А вот евро взял небольшую передышку: за ночь во время американских торгов он набрал 0,6% и отошел еще немного от сокрушительной отметки в 1,1270 в начале недели.

Напомню, вчера силами лидеров России, Украины, Франции и Германии было подписано соглашение о прекращении огня на Донбассе — это дало положительный стимул и европейским рынкам, и единой валюте. Тем не менее, трон под евро продолжает шататься вместе с прогнозами об итогах переговоров между Грецией и ее кредиторами. Напомню, на этой неделе министры финансов Греции и еврозоны так и не смогли договориться между собой, новый раунд переговоров назначен на понедельник.

Фунт стерлингов на вчерашних решениях Банка Англии находится на «бычьем» пути развития: Марк Карни заявил, что инфляция вернется к своим целевым 2%, а в начале 2016 года, вполне вероятно, будет поднята базовая процентная ставка британского регулятора. Сейчас GBP/USD торгуется на уровне 1,5411, прибавив 0,17%.