Мартингейл мартингейлу рознь!!!

Так что это? Мартин - зло? Интернет пестрит статьями со спорами об использовании в своих торговых стратегиях принципа Мартингейла. Все заявления о быстром росте депозита с участием Мартина встречают огромное количество отзывов с противоположным мнением. Даже не имея особого опыта в торговле, но проведя беглый анализ по интернету, можно прийти к выводу: Мартингейлом пользуются только новички и любители всего и сразу. Итог всего - слив депозита.

Но, может всё не так плохо как кажется на первый взгляд? Постараюсь Вам это доказать на реальном счёте.

На этой неделе Создал торговый сигнал, работающий в полуавтоматическом режиме. Основной принцип торговли - Мартингейл. Всё как обычно.. Открываем сделку, в случае убыточного направления увеличиваем лот. Это с помощью робота на нескольких валютных парах и в разных направлениях. В случае, когда достигнут определённый предел увеличения лота, торговля в заданном направлении по этой паре переходит в ручной режим. Далее ордера открываются с увеличением лота но уже от определённых уровней, выявленных путём технического анализа.

Депозит на данный момент немного подрос и составляет 1600$. Оптимальный размер 3000$. Пока риски достаточно велики. Просадка по балансу пока не превышала 5%. по эквити 20%. Надеюсь держаться этих уровней.

Если Вас заинтересует сей сигнал, буду рад слышать комментарии, и не очень позитивные тоже. )) Присоединяйтесь.

Для быстрого доступа: https://www.mql5.com/ru/signals/84679