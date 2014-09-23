Обзор событий вчерашнего дня

Вчера день начался не самым лучшим образом: власти КНР дали четко понять, что дополнительного стимулирования замедляющейся экономике они давать не станут. Существенно опустились азиатские индексы (Nikkei потерял 0,71:, Hang Seng ослаб на 1,44%), потери несли европейские (FTSE -0,94%, DAX -0,51%) и американские индексы.



Что касается валютных пар, то EUR/USD так и не удалось укрепиться на 1,2867; USD/JPY держалась постоянно чуть ниже 109,00, а GBP/USD замерла в районе 1,6350.

Цены на нефть продолжали падать. Всему виной — заявления китайского министра финансов о том, что никаких дополнительных стимулирующих мероприятий проводиться не будет. Это означает существенное замедление роста китайской экономики, а значит, и падение спроса на «черное золото». Brent обновила более чем двухлетний минимум, съехав в район 96,37 (правда, потом чуть восстановила позиции до 96,70 долларов за баррель, но это, согласитесь, всё равно очень немного). WTI окопалась на пятимесячных минимумах (90,70 долларов за баррель).

Терять продолжали и золото, и серебро. XAU/USD добралась до минимума за последние 9 месяцев (1208,19), но подросла до 1217 за унцию.